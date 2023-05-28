Van seçim sonuçları
28 Mayıs 2023 Pazar günü Van 2. tur seçim sonuçları, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Van’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Van 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.
Van 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi sonuçları
Van milletvekili seçim sonuçları 2023
Van’da kazanan milletvekilleri kim oldu?
- Pervin Buldan Yeşil Sol Parti
- Zülküf Uçar Yeşil Sol Parti
- Gülcan Kaçmaz Sayyiğit Yeşil Sol Parti
- Sinan Çiftyürek Yeşil Sol Parti
- Gülderen Varli Yeşil Sol Parti
- Mahmut Dindar Yeşil Sol Parti
- Burhan Kayatürk AK Parti
- Kayhan Türkmenoğlu AK Parti
AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 BURHAN KAYATÜRK
2 KAYHAN TÜRKMENOĞLU
3 ABDULAHAT ARVAS
4 AZAD KARTAL
5 SELMA BİÇEK
6 MUHAMMED ÇALAĞAN
7 ÖMER FARUK KARAKURT
8 MUHAMMED AFFAN ORHAN
CHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 SERACETTİN BEDİRHANOĞLU
2 ERCAN ÇİÇEK
3 AZİZ ÖREK
4 MUHLİS ORHAN
5 MERAL AYHAN
6 NURTEN TAŞ
7 SÜLEYMAN KUŞMAN
8 MEHMET KAVAL
MHP VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 YAHYA CANCAN
2 AYHAN KAHRAMAN
3 FATİH ŞAHİN
4 ABDULSELAM ARVAS
5 SUNULLAH KELEŞ
6 ABDULHAKAN ÜÇDA
7 ABDULAZİZ GÜLBAY
8 SERPİL ALAN TAŞKIRAN
YEŞİL SOL PARTİ (YSP) VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 PERVİN BULDAN
2 ZÜLKÜF UÇAR
3 GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
4 SİNAN ÇİFTYÜREK
5 GÜLDEREN VARLİ
6 MAHMUT DİNDAR
7 HAVİN KİYE
8 TAYLAN ERTAŞ
11 ÖZLEM PARLAK
MEMLEKET PARTİSİ VAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HALUK TERZİOĞLU
2 MEHMET VEYSİ METİN
3 HİDAYET ERDOĞAN
4 NEVZAT KOÇ
5 YUNUS ACAR
6 AZMİ ERTEK
7 CENGİZ DURĞUN
8 EMİRCAN AVCI
2018 Van Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Van seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 58,4’ünüi alırken, Van Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 35,4’ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 4,5’ini, Meral Akşener ise oyların yüzde 0,9’unu aldı.
2018 Van milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Van oy oranı % 34,8 olurken, AK Parti 3 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 4,7’sini aldı. CHP ve İYİ Parti Van’da milletvekili çıkaramadı. HDP Van’da 5 milletvekili çıkardı.
2018 Van'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- HDP % 59,3
- AK Parti % 31,8
- MHP % 3,1
- CHP % 2,6
- İYİ Parti % 1,3
Van kaç milletvekili çıkarıyor?
2023 milletvekili seçimlerinde Van’dan tam 8 milletvekili çıkacak.
218 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
2018 seçim sonucuna göre AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
Van'ın ilçeleri hangileri?
Van’da seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle; Edremit, İpekyolu, Tuşba, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray.