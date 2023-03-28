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Varlık barışı son başvuru tarihinde süre uzadı

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve içinde bulunan bazı varlıkları için 31 Mart'a kadar bildirim veya beyanda bulunarak Varlık Barışı uygulamasından yararlanabilecek. Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Peki varlık barışı kimleri kapsıyor? 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ne zaman ödenecek? İşte detaylar.

12:57 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Varlık barışına başvuru ve yıllık gelir beyanı için süre ne zaman doluyor?

Varlık barışına başvuru ve yıllık gelir beyanı için süre ne zaman doluyor?

Gerçek kişiler tarafından 2022 yılında elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar (değer artışı kazancı ve arızi kazançlar) için yıllık gelir vergisi beyannameleri 31 Mart Cuma günü saat 23.59'a kadar verilebilecek.

Varlık barışı kapsamı

Varlık barışı kimleri kapsıyor?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos'a kadar sunulabilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek. Mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler, bu tarihlerden önce vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.

Varlık barışı başvurusu için süre ne zaman bitiyor?

Varlık barışı son başvuru tarihi ne zaman?

2022 yılında elde edilen gelirlere ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Varlık barışı ödemeleri nasıl olacak?

  • Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

Varlık barışı ödemeleri nasıl olacak?

Mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 2022 yılı için toplam 9 bin 500 liralık istisna tutarını aşanlar, tevkifata tabi iş yeri kira gelirlerinin brüt tutarı 2022 yılı için 70 bin liralık beyanname verme sınırını aşanlar ile mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2022 yılı için 3 bin 800 liralık sınırı aşanlar yıllık beyanname verecek.

Varlık barışından kimler faydalanabilir?

Varlık Barışı uygulamasında geri sayım

  • Öte yandan, gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında ve içinde bulunan bazı varlıkları için 31 Mart'a kadar bildirim veya beyanda bulunarak Varlık Barışı uygulamasından yararlanabilecek.
  • Varlık Barışı ile gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması amaçlanıyor. Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ne zaman?

Ayrıca, 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenecek.


Sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjanları
Sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjanları

Sağlık Bakanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla atanacak sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KPSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sözleşmeli personel alım ilanına göre, 22 bin 507 kişi sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman? Sağlık personeli iş ilanı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? İşte ÖSYM KPSS-2023/5 tercih kılavuzu sağlık personeli alım ilanı: Pozisyonlar, unvan, branş ve kontenjan dağılımları.

#Varlık Barışı
#varlık barışı başvurusu
#hazine ve maliye bakanlığı
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