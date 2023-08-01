Borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri sona eriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek. Bu yapılandırmanın ilk iki taksitinin ödenmesi gerekiyor aksi halde yapılandırma bozuluyor. Peki, borç yapılandırma 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? Kamu borç yapılandırma ödemesi nasıl yapılır? İşte o tarihe dikkat.