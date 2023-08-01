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Gelir vergisi ödeme süresi uzatıldı: İşte yeni tarih

Gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi 4 Ağustos'a kadar uzatıldı. e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı. İşte ayrıntılar.

10:24 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Borç yapılandırma, Gelir vergisi, MTV taksit ödeme tarihleri

Borç yapılandırma, Gelir vergisi, MTV taksit ödeme tarihleri

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden borç yapılandırma dahil olmak üzere gelir vergisi ile MTV 2. taksit ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı. Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtildi.

Gelir vergisi 2. taksit ödemesi ne zaman?

31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.

#Gelir vergisi
#mtv
#borç yapılandırma
25 dakika önce
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