Apple iPhone 14 Pro Max kaç TL? iPhone 14 ün fiyatı ne kadar?
Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları başvuruları için nefesler tutuldu. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için geri sayım sürerken, Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Vergisiz telefon bilgisayar için kimlerin yararlanacağı ortaya çıkarken, "Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartları neler? Vergisiz iPhone 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtları da araştırılıyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max vergili ve vergisiz fiyatları.
Apple iPhone fiyatları
iPhone 14 Pro Max fiyatı
- iPhone 14 Pro Max (128 GB) vergili fiyatı: 67.118 TL
- iPhone 14 Pro Max (128 GB) vergisiz fiyatı: 33.595 TL TL
- iPhone14 Pro Max (256 GB) vergili fiyatı: 71.185 TL TL
- iPhone 14 Pro Max (256 GB) vergisiz fiyatı36.672 TL
- iPhone 14 Pro Max (512 GB) vergili fiyatı79.321 TL
- iPhone 14 Pro Max (512 GB) vergisiz fiyatı42.808 TL
- iPhone 14 Pro Max (1 TB) vergili fiyatı87.457 TL
- iPhone 14 Pro Max (1 TB) vergisiz fiyatı48.529 TL