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iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max vergili ve vergisiz fiyatları

iPhone 14 Pro Max modellerinde fiyatlar merak konusu. iPhone 14 Pro Max, Apple tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen bir akıllı telefondur. 6.7 inç Super Retina XDR display ile donatılmıştır. A16 Bionic çip ile güçlendirilmiştir. 48MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör ve 12MP telefon sensörlü üçlü lensli arka kamera sistemi ile donatılmıştır. iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli 48.304 TL’den satılıyor. Peki vergisiz iPhone 14 Pro Max ne kadar, kaç TL? İşte iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max vergili ve vergisiz fiyatları.

13:44 . 21/08/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Apple iPhone 14 Pro Max kaç TL? iPhone 14 ün fiyatı ne kadar?

Apple iPhone 14 Pro Max kaç TL? iPhone 14 ün fiyatı ne kadar?

Öğrencilere vergisiz telefon fiyatları başvuruları için nefesler tutuldu. Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için geri sayım sürerken, Üniversite öğrencileri, bir defaya özel olarak vergiden muaf tutulacak ve vergisiz telefon ve bilgisayar sahibi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Vergisiz telefon bilgisayar için kimlerin yararlanacağı ortaya çıkarken, "Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak, şartları neler? Vergisiz iPhone 12, 13, 14 Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtları da araştırılıyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max vergili ve vergisiz fiyatları.

Apple iPhone fiyatları

Apple
ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan
iPhone 14
'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan
iPhone Pro Max 1 TB
87.457 TL'ye yükseldi.
iPhone 14 modelleri
ne 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

iPhone 14 Pro Max fiyatı

  • iPhone 14 Pro Max (128 GB) vergili fiyatı
    : 67.118 TL
  • iPhone 14 Pro Max (128 GB) vergisiz fiyatı
    : 33.595 TL TL
  • iPhone14 Pro Max (256 GB) vergili fiyatı
    : 71.185 TL TL
  • iPhone 14 Pro Max (256 GB) vergisiz fiyatı
    36.672 TL
  • iPhone 14 Pro Max (512 GB) vergili fiyatı
    79.321 TL
  • iPhone 14 Pro Max (512 GB) vergisiz fiyatı
    42.808 TL
  • iPhone 14 Pro Max (1 TB) vergili fiyatı
    87.457 TL
  • iPhone 14 Pro Max (1 TB) vergisiz fiyatı
    48.529 TL

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