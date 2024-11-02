VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim burs sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

VGM burs başvuru geçtiğimiz yıl da 15 Ekim'e kadar alınmış, sonuç duyurusu kasım ayının ortasında gelmişti. Bu yıl da benzer şekilde VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.