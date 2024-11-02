"VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları için süreç tamamlandı. Başvuru işlemlerini geride bırakan öğrencilerin gündeminde sonuç tarihi var. VGM ortaöğrenim başvuruları değerlendirildikten sonra sonuçlar online sistem üzerinden sorgulanabilecek. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
"VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaöğrenim burs sonuçları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru süreci ardından gözler sonuç tarihine çevrildi.
VGM'den yapılan açıklamada; "Başvuru alma dönemi tamamlanmış olup, başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir." denildi.
ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
VGM burs başvuru geçtiğimiz yıl da 15 Ekim'e kadar alınmış, sonuç duyurusu kasım ayının ortasında gelmişti. Bu yıl da benzer şekilde VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının 15 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.
Burs başvuru sonuçları, https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.