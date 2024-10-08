"Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, tarih açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2024-2025 eğitim yılı için üniversite öğrencilerine burs imkanı sunacak. VGM burs başvuru tarihinin belli olmasıyla birlikte, öğrenciler başvuru detaylarına odaklanmaya başladı. VGM bursu, maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında katkı sağlamak amacıyla veriliyor. 2024 yılı için yükseköğrenim bursu başvurularına dair güncel bilgiler ve başvuru koşulları merakla bekleniyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularının tarihlerini açıkladı. 2024-2025 eğitim yılı için başvurular Ekim ayı içerisinde alınacak. VGM ön lisans ve lisans programı öğrencilerine 9 ay boyunca destek sağlayacak olan burs başvurularının tarihlerini duyurdu.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan burs başvuruları 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.
2024 VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 VGM bursu aylık olarak 2.000 TL olarak belirlenirken, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs miktarı 1.250 TL olarak duyuruldu. VGM ortaöğrenim bursu ise 750 TL olarak düzenlendi.