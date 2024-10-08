2024-2025 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sunulan burs başvuruları 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.