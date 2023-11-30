VGM burs sonuçları sorgulama ekranı www.vgm.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. 16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, yükseköğrenim burs sonuçları için beklentiler kasım ayına yöneldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan duyuruda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından VGM üniversite burs başvurularının değerlendirme işleminin başlayacağı bildirildi. Peki, VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? VGM burs sonuçları sorgulama ekranı