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VGM burs sonuçları açıklandı! Aylık 1250 TL ödenecek! VGM bursu ne zaman yatacak? VGM burs sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ilkokul, ortaokul ve yükseköğrenim gören öğrenciler için burs sonuçları belli oldu. Bu noktada halihazırda başvuru yapan adaylar, "VGS burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır 2023?" sorusuna yanıt arıyor. VGM burs sonucu sorgulama, vgm.gov.tr üzerinden erişime açılacak. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne zaman yatacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, VGM yükseköğrenim sonuçları sorgulama ekranı

13:51 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:25 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
VGM burs sonuçları

VGM burs sonuçları

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 öğretim yılı yükseköğretim bursu başvuru sonuçları açıklandı. Peki sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte, VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...

VGM burs sonuçları açıklandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2023-2024 yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını açıkladı. VGM burs sonuçları "
" sayfasında sorgulanabiliyor.

VGM burs ödemesi ne kadar 2023?

VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan üniversite öğrencilerine aylık bin 250 TL lira aylık ödenecek.

VGM bursu ne zaman yatacak?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Bu bilgilere göre ödemelerin 10 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



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