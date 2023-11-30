VGM burs sonuçları
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 öğretim yılı yükseköğretim bursu başvuru sonuçları açıklandı. Peki sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte, VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...
VGM burs sonuçları açıklandı!
VGM burs ödemesi ne kadar 2023?
VGM burs başvurusu olumlu sonuçlanan üniversite öğrencilerine aylık bin 250 TL lira aylık ödenecek.
VGM bursu ne zaman yatacak?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
Bu bilgilere göre ödemelerin 10 Aralık'ta yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.