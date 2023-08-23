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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs ücreti 2023 ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere 2023-2024 yılında verilecek burs miktarı merak kazandı. YKS ve LGS tercih sürecinin tamamlanması ile öğrenciler barınma ve burs imkanını sorgulamaya başladı. Her yıl ortaöğrenim ve yükseköğretim öğrencilerine verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna bu yıl da ilgi yoğun olacak. Peki, 2023 VGM burs ücreti belli oldu mu? VGM bursu kaç TL, ne kadar? İşte ayrıntılı bilgiler...

17:07 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
VGM burs ücreti 2023

VGM burs ücreti 2023

Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine bu yıl verilecek burs miktarı merak ediliyor. 2023- 2024 eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala VGM burs ücreti 2023 gündeme geldi. Peki, VGM 2023 burs miktarı açıklandı mı?

VGM BURS ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

2022-2023 eğitim yılında Mart ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir. Burs ücretlerinin önümüzdeki yıl artırılması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan öğrenciler, VGM bursundan yararlanamazlar. Ancak geri ödemeli öğrenci kredisi alanlar ise Vakıflar bursundan faydalanabilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

2023-2024 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılının üniversite ve ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini duyurmadı.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Yükseköğrenim ya da bilinen diğer adıyla üniversite burs başvuruları ise 21 Kasım -30 Kasım tarihleri arasında alındı.

Bu yılda benzer şekilde burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.



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#vgm burs ücreti 2023
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