Vakıflar Genel Müdürlüğünce ortaöğrenim, yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrencilere 2023-2024 yılında verilecek burs miktarı merak kazandı. YKS ve LGS tercih sürecinin tamamlanması ile öğrenciler barınma ve burs imkanını sorgulamaya başladı. Her yıl ortaöğrenim ve yükseköğretim öğrencilerine verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna bu yıl da ilgi yoğun olacak. Peki, 2023 VGM burs ücreti belli oldu mu? VGM bursu kaç TL, ne kadar? İşte ayrıntılı bilgiler...