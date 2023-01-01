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VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023-2024?

VGM bursu, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen bir burs programıdır. VGM bursu, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine iki kategoride verilmektedir. 2023-2024 dönemi için VGM bursunun hangi tarihlerde verileceği merak ediliyor. Adaylar VGM bursu için başvuru şartları, nasıl başvuru yapılacağı gibi detayları araştırıyor. Peki, VGM 2023-2024 Burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detayları…

15:46 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
VGM bursu

VGM bursu

VGM bursu başvuru tarihleri, şartları ve ne kadar olduğu merak konusu oldu. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalmasıyla gözler "VGM bursu başvurusu ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu şartları hakkında detaylar haberimizde...

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor. Bu yılda benzer şekilde burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

VGM BURSUNA NASIL BAŞVURABİLİRİM?

VGM Bursu belirtilen tarihler aralığında "www.vgm.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınacaktır.

VGM BURSU NE KADAR?

Yeni yılın VGM burs miktarları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ise 2022-2023 eğitim yılında Mart ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.



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