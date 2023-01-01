VGM bursu
VGM bursu başvuru tarihleri, şartları ve ne kadar olduğu merak konusu oldu. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kalmasıyla gözler "VGM bursu başvurusu ne zaman yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu şartları hakkında detaylar haberimizde...
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor. Bu yılda benzer şekilde burs başvurularının 2023 yılının Kasım ayında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
VGM BURSUNA NASIL BAŞVURABİLİRİM?
VGM Bursu belirtilen tarihler aralığında "www.vgm.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınacaktır.
VGM BURSU NE KADAR?
Yeni yılın VGM burs miktarları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ise 2022-2023 eğitim yılında Mart ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 500,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.