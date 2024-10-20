VGM burs başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiği bir konudur. 2024 VGM ortaöğretim ve üniversite burs başvuruları için belirlenen tarihler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı sorusu öğrenciler tarafından sıkça sorulmaktadır. Peki VGM ortaöğrenim burs başvuruları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi verildi mi? VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü önlisans ve lisans öğrencileri için VGM burs başvuru tarihleri ve şartları.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-15 Ekim 2024 Tarihleri arasında tamamlanan VGM ortaöğrenim burs başvuruları ardından öğrenciler sonuçlar için arayışta. VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

VGM ÖNLİSANS, LİSANS BURS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

VGM Yükseköğrenim Bursu (önlisans/lisans) 21 Ekim 2024 tarihinde başlayacak, 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS ŞARTLARI

- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği hükümleri gereği Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği’nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır.

Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.

Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na başvuru dönemi içerisinde internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.

VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.

VGM BURSU KAÇ AY ALINACAK?