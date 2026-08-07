09:00, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 17:44, 07/08/2026, Cuma
Aydın'da motosikletlerin çarpışma anı güvenlik kamerasında
Aydın'ın Nazilli ilçesinde M.S. yönetimindeki 09 AJC 744 plakalı motosiklet 139. Sokak'ta A.A.K idaresindeki 07 CAP 414 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Başlıklar :AydınMotosikletliKaza
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