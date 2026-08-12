09:00, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 17:43, 12/08/2026, Çarşamba
Gaziantep'te 3 adet tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde belirlenen iki ayrı adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 131 gram metamfetamin ve 41 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Başlıklar :GaziantepOperasyonTüfekUyuşturucu
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