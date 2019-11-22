VODAFONE Müşteri Hizmetleri Numarası, VODAFONE Tel Nosu

Vodafone müşteri hizmetleri numarası/nosu ile ilgili bilgileri haberimizde sizlerle paylaştık. En güncel haberleri ve gerekli bilgieleri yenisafak.com adresinden takip edebilirsiniz. Peki VODAFONE müşteri hizmetleri numarası kaç?

Müşteri Hizmetlerimize Vodafone Hatlarınızdan 542 'yi; diğer operatörlerden ve Sabit hatlardan 0 (542) 542 00 00'ı , yurtdışından +90 (542) 542 00 00'ı arayarak ulaşabilirsiniz.

- Vodafone hatlarından 542'yi aramanın ücreti süre sınırı olmadan arama başına 46,25 kuruştur. (Faturalı ve faturasız hatlar için)- Vodafone hatlarından 0 (542) 542 00 00'ı aramanın ücreti kullanılan tarifenin sabit hat arama yönü ile aynıdır. (Faturalı ve faturasız hatlar için)- Diğer operatörlerden ve sabit hatlardan 0 (542) 542 00 00 aramalarında kendi operatörlerinin uyguladığı ücret tarifesi geçerlidir.- Vodafone Haberleşmenize engel olan teknik çağrılar sesli yanıt sistemi 05463542542 aramaları ; Vodafone faturalı ve faturasız hatlardan ücretsiz olup ,diğer operatörlerden ve Sabit hatlardan ise kendi operatör'lerinin Vodafone'a doğru arama tarifesinden ücretlendirilir.Vodafone müşteri hizmetlerini arayarak, kampanyalar, numara değişikliği, şebeke sorunu, arama sorunları, internet paketleri, SMS paketleri ve konuşma paketleri gibi birçok sorularınızı sorabilir ve cevap alabilirsiniz.