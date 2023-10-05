- Vodafone Haberleşmenize engel olan teknik çağrılar sesli yanıt sistemi 05463542542 aramaları ; Vodafone faturalı ve faturasız hatlardan ücretsiz olup ,diğer operatörlerden ve Sabit hatlardan ise kendi operatör'lerinin Vodafone'a doğru arama tarifesinden ücretlendirilir.

- Vodafone Haberleşmenize engel olan teknik çağrılar sesli yanıt sistemi 05463542542 aramaları ; Vodafone faturalı ve faturasız hatlardan ücretsiz olup ,diğer operatörlerden ve Sabit hatlardan ise kendi operatör'lerinin Vodafone'a doğru arama tarifesinden ücretlendirilir.

Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “herkes için dijital bir gelecek inşa etme” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2020 itibarıyla 23,6 milyon mobil müşteriye ve 1,1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir.