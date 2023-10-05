Vodafone müşteri hizmetleri
Vodafone müşteri hizmetleri numarası/nosu ile ilgili bilgileri haberimizde sizlerle paylaştık. En güncel haberleri ve gerekli bilgieleri yenisafak.com adresinden takip edebilirsiniz. Peki VODAFONE müşteri hizmetleri numarası kaç?
VODAFONE MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEL NO
- Müşteri Hizmetlerimize Vodafone Hatlarınızdan 542 'yi; diğer operatörlerden ve Sabit hatlardan 0 (542) 542 00 00'ı , yurtdışından +90 (542) 542 00 00'ı arayarak ulaşabilirsiniz.
VODAFONE MÜŞTERİ HİZMETLERİ MAİL ADRESİ NEDİR?
542 DEN VODAFONE MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE NASIL BAĞLANILIR?
VODAFONE MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ÜCRETSİZ NASIL ARANIR?
VODAFONE HATTINA AİT EN SIK HATALAR VE SORUNLAR
- İnternet bağlantı problemi ve şebeke problemi
- Müşteri hizmetlerine ulaşamama
- Mobil veri yavaşlığı
- Hat taşıma problemleri
VODAFONE NEDİR?
Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “herkes için dijital bir gelecek inşa etme” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2020 itibarıyla 23,6 milyon mobil müşteriye ve 1,1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir.