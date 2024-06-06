Manchester United FC takımında Defans mevkinde forma verilen İngiliz oyuncu Aaron Wan-Bissaka, 26 Kasım 1997 tarihinde dünyaya geldi.
Wan Bissaka Kulüp kariyeri
Wan-Bissaka kariyerine Crystal Palace takımı ile başladı ve 2018-19 sezonunda kulübün Yılın Oyuncusu seçildi. 2019'da Manchester United'a 45 milyon sterlinlik bir başlangıç ücreti ve karşılığında transfer oldu.
- Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.
- 2016 yılında Crystal Palace'ta profesyonel oldu.
- 2019 yılında Manchester United'a transfer oldu.
- 2021 yılında Crystal Palace'a kiralık gitti.
- 2022 yılında Manchester United'a geri döndü.
- 2019 yılından beri İngiltere milli takımında forma giymektedir.
Wan Bissaka Millî takım kariyeri
2015 yılında 20 yaş altı Kongo DC U-20 takımı için bir kez sahaya çıktı. Doğduğu ülke olan İngiltere'yi 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarda temsil etmeye devam etti.