Wan-Bissaka kariyerine Crystal Palace takımı ile başladı ve 2018-19 sezonunda kulübün Yılın Oyuncusu seçildi. 2019'da Manchester United'a 45 milyon sterlinlik bir başlangıç ücreti ve karşılığında transfer oldu.

2015 yılında 20 yaş altı Kongo DC U-20 takımı için bir kez sahaya çıktı. Doğduğu ülke olan İngiltere'yi 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarda temsil etmeye devam etti.