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Wan Bissaka kimdir?

Aaron Wan-Bissaka, 26 Kasım 1997 tarihinde İngiltere'nin Croydon şehrinde doğan Kongolu asıllı İngiliz futbolcudur. Sağ bek mevkiinde oynayan Wan-Bissaka, şu anda Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giymektedir. İşte Wan Bissaka hayatı ve futbol kariyeri.

11:24 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Wan Bissaka kimdir?
Wan Bissaka kimdir?

Manchester United FC takımında Defans mevkinde forma verilen İngiliz oyuncu Aaron Wan-Bissaka, 26 Kasım 1997 tarihinde dünyaya geldi.

Wan Bissaka Kulüp kariyeri

Wan-Bissaka kariyerine Crystal Palace takımı ile başladı ve 2018-19 sezonunda kulübün Yılın Oyuncusu seçildi. 2019'da Manchester United'a 45 milyon sterlinlik bir başlangıç ücreti ve karşılığında transfer oldu.

  • Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.
  • 2016 yılında Crystal Palace'ta profesyonel oldu.
  • 2019 yılında Manchester United'a transfer oldu.
  • 2021 yılında Crystal Palace'a kiralık gitti.
  • 2022 yılında Manchester United'a geri döndü.
  • 2019 yılından beri İngiltere milli takımında forma giymektedir.

Wan Bissaka Millî takım kariyeri

2015 yılında 20 yaş altı Kongo DC U-20 takımı için bir kez sahaya çıktı. Doğduğu ülke olan İngiltere'yi 20 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarda temsil etmeye devam etti.


#Aaron Wan-Bissaka
#biyografi
#Manchester United
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