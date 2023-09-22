WeTransfer nedir, nasıl kullanılır?
2009 yılında kurulan ve özellikle dosya transferi konusunda kurulduğu günden bugüne vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan WeTransfer, yüksek boyutlu verileri transfer etmenin en kolay yolu. Peki, WeTransfer nasıl kullanılır, dosya boyutu sınırı kaç? İşte WeTransfer hakkında merak ettiğiniz her şey.
WETRANSFER NEDİR?
2009 yılında Amsterdam’da kurulan WeTransfer, farklı türdeki dosyaları İnternet üzerindeki diğer kullanıcılara ücretsiz olarak kolay bir şekilde aktarmanıza izin vermek için tasarlanmış bulut tabanlı bir çevrimiçi platformdur.
WETRANSFER NASIL KULLANILIR?
WETRANSFER’DE KAÇ GB DOSYA GÖNDERİLEBİLİR? WETRANSFER ÜCRETSİZ Mİ?
WeTransfer ücretsiz sürümde dosya başı 2 GB gönderime izin veriyor. Ancak bu rakam, pro versiyonunda ise 20 GB’a kadar çıkabiliyor. Ayrıca dosyalarınızı parolayla korumak için de yine ücretli sürümüne sahip olmanız gerekiyor.
> Maksimum 2 GB dosya gönderimi
> Aynı anda en fazla 3 alıcı
> Dosyayı yeniden gönderebilme
> Gönderilen dosyayı silme
> Maksimum 20 GB dosya gönderimi
> 1 TB depolama alanı
> Aynı anda en fazla 50 alıcı
> Dosyayı yeniden gönderme ve silme
> Gönderilen dosyaları parola ile koruma
> İki faktörlü kimlik doğrulama