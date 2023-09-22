|
Özgün

WeTransfer nedir, ücretsiz mi, nasıl kullanılır?

WhatsApp, Gmail, Telegram gibi mesajlaşma ve veri aktarma platformlarında bilindiği üzere dosya boyutu sınırı uygulanmaktadır. Gerek iş hayatında gerek günlük yaşantıda yüksek boyutlu dosya transferinde akla ilk gelen platform ise WeTransfer’dir. WeTransfer, herhangi bir boyutta bir veriyi sınırsız olarak gönderme hizmeti sunmaktadır. Peki, WeTransfer nasıl kullanılır, kaç GB dosya gönderilir? İşte detaylar.

14:32 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
WeTransfer nedir, nasıl kullanılır?

WeTransfer nedir, nasıl kullanılır?

2009 yılında kurulan ve özellikle dosya transferi konusunda kurulduğu günden bugüne vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan WeTransfer, yüksek boyutlu verileri transfer etmenin en kolay yolu. Peki, WeTransfer nasıl kullanılır, dosya boyutu sınırı kaç? İşte WeTransfer hakkında merak ettiğiniz her şey.

WETRANSFER NEDİR?

2009 yılında Amsterdam’da kurulan WeTransfer, farklı türdeki dosyaları İnternet üzerindeki diğer kullanıcılara ücretsiz olarak kolay bir şekilde aktarmanıza izin vermek için tasarlanmış bulut tabanlı bir çevrimiçi platformdur.

WETRANSFER NASIL KULLANILIR?

Adım 1:
Tarayıcınız üzerinden WeTransfer‘i açın.
Adım 2:
Sol tarafta bulunan ”Dosyalarınızı Yükleyin” kısmına tıklayıp göndermek istediğiniz dosyayı seçin.
Adım 3:
Dosyanızı göndermek istediğiniz e-posta adresini ”Alıcı E-posta adresi” kısmına yazın.
Adım 4:
”E-postanız” kısmına kendi e-posta adresinizi girin. Dosyanın gönderimi başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde ve karşı taraf dosyanızı indirdiğinde girdiğiniz e-posta adresine mail ulaşacaktır.
Adım 5:
Göndermek istediğiniz dosyanın başlığını ”Başlık” kısmına girin.
Adım 6:
Eğer karşı tarafa dosyanızı gönderirken bir mesaj iletmek istiyorsanız bu kısma mesajınızı yazabilirsiniz.
Adım 7:
Son olarak doğrulama işlemi kalıyor. Alanları doldurup ”Aktar” tuşuna bastıktan sonra bu gönderimi gerçekleştirmek için e-postanıza bir doğrulama kodu gelecek. Bu kodu istenilen alana girdiğinizde işlem tamamlanmış oluyor.

WETRANSFER’DE KAÇ GB DOSYA GÖNDERİLEBİLİR? WETRANSFER ÜCRETSİZ Mİ?

WeTransfer ücretsiz sürümde dosya başı 2 GB gönderime izin veriyor. Ancak bu rakam, pro versiyonunda ise 20 GB’a kadar çıkabiliyor. Ayrıca dosyalarınızı parolayla korumak için de yine ücretli sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

WeTransfer ücretsiz sürüm özellikleri:

> Maksimum 2 GB dosya gönderimi

> Aynı anda en fazla 3 alıcı

> Dosyayı yeniden gönderebilme

> Gönderilen dosyayı silme

WeTransfer Pro özellikleri:

> Maksimum 20 GB dosya gönderimi

> 1 TB depolama alanı

> Aynı anda en fazla 50 alıcı

> Dosyayı yeniden gönderme ve silme

> Gönderilen dosyaları parola ile koruma

> İki faktörlü kimlik doğrulama

Kullanılabilirlik: Windows, Mac, Android, iOS


#WeTransfer
#dosya transferi
#WhatsApp
#e-posta
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Binlerce taşerona kadro müjdesi: Taşeron işçi hakları nelerdir?