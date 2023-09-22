Özellikle internet gibi her bilgiye ve kaynağa erişim imkanı sağlayan bir platforma uygulanan erişim yasağı bir çok yöntemin yanında VPN’in hayatımıza girmesine neden oldu. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile herhangi bir siteye ulaşmak istediğimizde ilgili adresi girdikten sonra cihazınız servis sağlayıcıya bir istek iletir. Servis sağlayıcı da bu isteği alıp kontrol ettikten sonra erişime izin verilmeyen olduğunu tespit ediyor. İşte burada VPN devreye girdiğinde ise servis sağlayıcı devre dışı kalıyor VPN hizmeti hizmeti aldığınız sunucular devreye girmiş oluyor. Peki VPN nasıl kurulur, nasıl çalışır, nasıl kullanılır? VPN ayarları nasıl yapılır, nereden yapılır? İşte detaylar.