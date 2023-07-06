vpn nedir, ne işe yarar? vpn nasıl kullanılır?

VPN nedirB VPN, "Sanal Özel Ağ" anlamına gelir ve genel ağlar kullanılırken korumalı bir şebeke bağlantısı oluşturmaya olanak verir. VPN programları internet trafiğinizi şifreler ve çevrimiçi kimliğinizi gizler. Böylece üçüncü kişilerin çevrimiçi hareketlerinizi takip etmesi ve veri çalması zorlaşır. Şifreleme gerçek zamanlı olarak gerçekleşir.

VPN nedir, ne işe yarar?

VPN (Virtual Private Network), sanal özel ağ anlamına gelir. VPN, internet bağlantınızı güvenli hale getiren ve çevrimiçi gizliliğinizi koruyan bir teknolojidir. VPN, bilgisayarınızı veya diğer cihazlarınızı bir sunucu aracılığıyla internete bağlar ve internet üzerindeki verilerinizi şifreleyerek korur.

VPN'in birkaç işlevi vardır:

Gizlilik ve Güvenlik: VPN kullanarak, internet bağlantınızı şifreleyebilir ve çevrimiçi aktivitelerinizi gizleyebilirsiniz. Bu, internet trafiğinizin izlenmesini, takip edilmesini veya çalınmasını önler. VPN, özellikle halka açık Wi-Fi ağları gibi güvenlik riski taşıyan bağlantılarda kullanıldığında kullanıcıların kişisel bilgilerini ve verilerini korur.

Engellenmiş İçeriğe Erişim: VPN, coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve engellenmiş içeriğe erişmenize olanak tanır. VPN sunucusunu kullanarak, farklı bir ülkede gibi görünerek, o ülkedeki internete erişim imkanı elde edebilirsiniz. Böylece, ülkeler arası kısıtlamalardan veya sansürden etkilenmeden içeriğe erişebilirsiniz.

İnternet Sansürüne Karşı Koruma: Bazı ülkelerde internet sansürü uygulanır ve belirli web sitelerine veya hizmetlere erişim engellenir. VPN kullanarak, bu sansürleri aşabilir ve özgür bir şekilde internete erişebilirsiniz.

İş Verimliliği ve Uzaktan Erişim: VPN, kurumsal ağlara uzaktan erişim sağlamak için de kullanılabilir. Bir VPN kullanarak, uzaktan çalışanlar şirketin özel ağına güvenli bir şekilde bağlanabilir ve kaynaklara erişebilirler. Bu, şirket içi verilere güvenli bir şekilde erişim sağlarken çalışanların esnekliğini artırır.

VPN nasıl çalışır?

VPN, IP adresinizi VPN ana bilgisayarı tarafından yönetilen özel olarak yapılandırılmış bir uzak sunucu üzerinden yeniden yönlendirerek maskeler. Yani siz internette VPN ile gezinirken VPN sunucusu verilerinizin kaynağı olur. Bu, İnternet Servis Sağlayıcınızın (ISP) ve üçüncü kişilerin ziyaret ettiğiniz web sitelerini veya gönderdiğiniz ve aldığınız verileri göremediği anlamına gelir. VPN, bütün verilerinizi "anlaşılamaz" hâle getiren bir filtreymiş gibi çalışır. Herhangi biri bu verileri ele geçirse bile kullanamaz.

VPN kurulumu nasıl yapılır?

Henüz yapmadıysanız bir VPN ekleyin.

Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın. Ağ ve internet. VPN'ye dokunun. Değiştirmek istediğiniz VPN'nin yanındaki Ayarlar. simgesine dokunun. Her zaman açık VPN'yi açın veya kapatın. Gerekiyorsa Kaydet'e dokunun.

Bilgisayarda VPN nasıl kullanılır?

Windows simgesine, ardından Ayarlar simgesine tıklayın ve Ağ ve İnternet düğmesine tıklayın.

VPN seçeneğine tıklayın ve VPN bağlantısı eklemek için + düğmesine tıklayın.

VPN bağlantısı ekleme penceresinde VPN sağlayıcısı olarak Window (yerleşik) veVPN türü olarak Otomatik seçeneklerini ayarlayın. Bağlantı adı bölümünden ilgili bilgileri ve Sunucu adı ve adresi bilgilerini doldurun. Kurulumu tamamlamak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Öncesinde VPN sağlayıcısından veya şirketinizden IP adresini, kullanıcı adını ve şifreyi almanız gerektiğini unutmayın. Ardından Kaydet düğmesine tıklayın.

Ayarlar ekranına geri dönün, ayarladığınız VPN 'e tıklayın ve Bağlan düğmesine tıklayın.

Önceki ayarları değiştirmek için Gelişmiş seçenekler > Düzenle bölümüne gidin ve herhangi bir değişiklik yapmak için talimatları uygulayın.

İpucu: Ayrıca, hızlı ayarlar ve bildirim alanı aracılığıyla bir VPN'ye bağlanabilirsiniz. VPN'yi hızlı bir ayar olarak eklemek için görev çubuğundan Ağ simgesini seçin ve ardından Hızlı ayarları düzenle'yi seçin > VPN > Bitti>seçin.

Telefon VPN nasıl açılır?

Android menü düğmesine dokunun. Wifi ve Ağ ayarları düğmesine dokunun. VPN ayarları düğmesine dokunun. PPTP VPN Ekle'yi seçin – bu Point-to-Point tunelling yani “Noktadan Noktaya Tünel Protokol” anlamına gelir.

Telefonda VPN ayarları nasıl değiştirilir?

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın. Ağ ve internet. Gelişmiş VPN'ye dokunun. Değiştirmek istediğiniz VPN'nin yanındaki. Ayarlar'a dokunun. VPN'si olmayan bağlantıları engelle ayarını açık olarak değiştirin.

VPN bağlantısının faydaları nelerdir?

VPN bağlantısı, çevrimiçi veri trafiğinizi gizler ve dışarıdan erişilmelerine engel olur. Şifrelenmeyen veriler, ağa erişimi olan ve görmek isteyen herkes tarafından görüntülenebilir. VPN sayesinde bilgisayar korsanları ve siber suçlular bu verilerin şifresini çözüp verileri kullanamaz.

Güvenli şifreleme: Verileri okuyabilmek için şifreleme anahtarına ihtiyacınız olur. Şifreleme anahtarı olmazsa ve bir kaba kuvvet saldırısı gerçekleşirse bilgisayarın kodu çözümlemesi için milyonlarca yıl gerekir. VPN sayesinde çevrimiçi hareketleriniz ortak ağlarda bile gizlenir. Konumunuzu gizleme: VPN sunucuları aslında internette sizin vekilleriniz gibi davranır. Demografik konum verileriniz başka bir ülkedeki sunucudan geldiği için gerçek konumunuz tespit edilemez. Ayrıca çoğu VPN hizmeti, yaptıklarınızın kayıtlarını depolamaz. Bazı sağlayıcılar ise yaptıklarınızı kaydeder ancak bu bilgileri üçüncü kişilere aktarmaz. Yani kullanıcı davranışlarınızın muhtemel kayıtları kesin olarak gizli kalır. Bölgesel içeriğe ulaşma: Bölgesel internet içeriklerine her yerden ulaşmak her zaman için mümkün olmayabilir. Servislerde ve web sitelerinde çoğunlukla dünyanın sadece belli bölgelerinden ulaşılabilen içerikler bulunur. Standart bağlantılar, konumunuzu belirlemek için ülkedeki yerel sunucuları kullanır. Bu da seyahat ettiğiniz sırada kendi ülkenizdeki içeriklere, kendi ülkenizdeyken de uluslararası içeriklere ulaşamayacağınız anlamına gelir. VPN konum yanıltması ile başka bir ülkedeki bir sunucuya geçip konumuzu etkili bir şekilde "değiştirebilirsiniz". Güvenli veri aktarımı: Eğer uzaktan çalışıyorsanız şirketinizin ağındaki önemli bilgilere erişmeniz gerekebilir. Güvenlik sebebiyle bu tip bilgiler için güvenli bağlantı gerekir. Ağa katılmak için genellikle VPN bağlantısı şart koşulur. VPN hizmetleri, özel sunuculara bağlanır ve herhangi bir veri sızıntısı riskini ortadan kaldırmak için şifreleme yöntemleri kullanır.

VPN ile nasıl güvende kalınır?

VPN'ler internette gezinirken yaptıklarınızı şifreler ve bu şifre sadece bir anahtarla açılabilir. Bu anahtarı sadece bilgisayarınız ve VPN programınız bilir, böylece İSS'niz nerede gezindiğinizi izleyemez. Farklı VPN'ler farklı şifreleme süreçleri kullanır ama genellikle üç adımda işlev gösterirler:

1. İnternete bağlandığınızda VPN programınızı açın. VPN, internetle sizin aranızda güvenli bir tünel görevi görür. İSS'niz ve başka üçüncü kişiler bu tüneli tespit edemez.

2. Cihazınız artık VPN'nin yerel ağındadır ve IP adresiniz VPN sunucusunun vereceği başka bir IP adresiyle değiştirilebilir.

3. Artık internette istediğiniz gibi gezinebilirsiniz çünkü VPN, bütün kişisel verilerinizi korur.

VPN Modem nedir?

En temel anlamıyla internete gerçek IP adresiniz gizlenip, farklı bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan hizmettir. VPN, bağlantınızı güvenli hale getirir ve herhangi bir ağa bağlanırken bağlantınızı şifreleyerek kimliğinizin tespit edilememesini de sağlar.

VPN kullanmak faturaya yansır mı?

Kimi VPN sağlayıcılar daha güvensiz şifreleme algoritmaları ya da standartları kullanırken kimi VPN sağlayıcıları endüstride önde gelen şifreleme sistemlerini kullanır. Böylece daha güvenli koruma sağlar. Bu noktadaki fark VPN servisinin abonelik ücretlerine doğrudan yansır.

VPN kullanmak ücretli mi?

İyi, hızlı ve kesintisiz bir VPN hizmeti için genellikle aylık bir ücret ödemeniz gerekecektir. Bağlantınız farklı bir bilgisayar üzerinden yönlendirileceğinden, çoğu durumda normaldeki internet bağlantınız kadar hızlı olmayabilir. Ancak bunları aştığınızda faydalarının, eksilerinden fazla olduğunu fark edebilirsiniz.

VPN kullandığım anlaşılır mı?

VPN'ler internet etkinliğinizi gizli tutar, ancak trafiği inceleyen biri, ne zaman VPN kullandığınızı söyleyebilir. Bu endişe verici gelebilir, ancak güvenilir bir VPN kullandığınız sürece verilerinizi görmeleri mümkün değildir. Birinin size VPN kullandığınızı nasıl söyleyebileceğinin sırrı ise IP adreslerinde yatıyor.

VPN ile girilen siteler belli olur mu?

İnternet servis sağlayıcınız internet trafiğinizi göremez ancak VPN sağlayıcınız görebilir. Yani VPN sağlayıcınızın güvenliği ihlal edilirse sizin güvenliğiniz de ihlal edilir." diyor burada.

VPN bilgisayara zarar verir mi?

VPN, internet trafiğinizi ve kimliğinizi çevrimiçi olarak şifreleyerek üçüncü tarafların verilerinizi sisteminize girmesini ve verilerinizi çalmasını zorlaştırır.

VPN ile internet hızı artar mı?

Bazı cihazlar yüksek hızlı interneti kullanamaz. VPN, çok fazla kaynak gerektiren ağır bir şifreleme kullanır. Bazı yönlendiriciler, eski Android cihazlar, NAS veya daha eski nesil iOS cihazları yüksek hızlı interneti kullanamayabilir.

VPN IP adresini gizler mi?