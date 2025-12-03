İlk kazma 2026'da vurulacak: Trabzon Raylı Sistem Projesi yatırım programına alındı

"12 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı Yatırım Programı’na alınarak uygulama projeleri sürecine başlanılmış ve 15 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştı. ’Gün gün takip edeceğim’ diyerek yola çıktığımız, şehrimize hem yeni bir vizyon katacak hem de şehir içi ulaşıma önemli bir katkı sağlayacak olan Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi’nde bugün yeni bir aşamaya geldik. Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi’nin 16.2 kilometrelik birinci etabının yapımı (Şehir Hastanesi-Havalimanı arası) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 Revize Yatırım Programı’na alınmıştır. Trabzon Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi ihaleye hazır hale gelmiştir. Mümkün olan en kısa sürede ihalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. İnşallah 2026 başında ilk kazmayı vuracağız. Trabzon’umuza hayırlı olsun" i