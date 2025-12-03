Trabzon Belediye Başkanı Genç Uzungöl için acı gerçeği açıkladı: 'Bazı yapılaşmalarla birlikte aşırılığa gidildi'

Planlama süreçlerinde yaşanan mahkeme kararlarının sonuçlanmasıyla birlikte Ağustos 2025 itibarıyla Uzungöl’de 18. madde uygulamalarına geçildiğini belirten Başkan Genç, "Uzungöl bizim göz bebeğimiz. Trabzon’da çok önemli destinasyonlarımız var ve Uzungöl, Trabzon denince akla gelen en önemli bölgemiz. Dolayısıyla burayı çok iyi korumamız gerekiyor. Ne yazık ki bazı yapılaşmalarla birlikte aşırılığa gidildi; bunu kabul etmek lazım. Planlama süreçlerinde mahkeme kararları oldu ve bu süreçler sonuçlandı.





MİLLET BAHÇESİ ÇALIŞMASI TAMAMLANDI





Ağustos 2025 itibarıyla da 18 uygulamalarına geçildi. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de Çaykara Belediyemiz eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda bakanımızın talimatıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından bölgede bir millet bahçesi çalışması da tamamlandı. Ayrıca orada bir zabıta ofisi kurduk. Bu dönemde toplam 2 bin 196 müracaat aldık. Bu ciddi bir rakam. Bu başvurular; şikayet, öneri ve çeşitli konularda bilgi edinme taleplerini kapsıyor. Ziyaretçilerimizin yaşam standartlarını kolaylaştırmak, şikayetlerini dinlemek ve çözmek konusunda işi ciddiyetle yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



