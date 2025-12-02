Spotify Wrapped 2025 yayınlandı mı? Milyonların beklediği Spotify yıllık özet için geri sayım başladı

Spotify kullanıcıları gözünü Wrapped duyurusuna çevirdi. Spotify Wrapped 2025 henüz resmen açıklanmadı ancak geçmiş yılların takvimine bakıldığında yıllık özetin Aralık ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor. Kullanıcılar, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve toplam dinleme sürelerini gösteren kişisel Wrapped raporuna mobil uygulama veya masaüstü üzerinden kolayca ulaşabilecek. Peki 2025 Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak, erişim nasıl olacak ve bu yıl özetin içinde neler yer alacak? İşte tüm detaylar.
Aralık ayına girilmesiyle birlikte Spotify kullanıcılarının en çok merak ettiği konu yine aynı: 2025 Spotify Wrapped çıktı mı? Milyonlarca kişinin yıl boyunca neleri dinlediğini gösteren kişisel yıllık özet henüz açıklanmadı ancak platformun geçmiş yıllardaki takvimi, bu yılın yayın tarihine dair güçlü ipuçları veriyor.
Spotify Wrapped 2025 henüz yayınlanmadı
Spotify’ın yıllık alışkanlığı haline gelen Wrapped özeti, 2024’te 4 Aralık, 2023’te 29 Kasım’da paylaşılmıştı. Bu veriler dikkate alındığında 2025 sonuçlarının da 3–5 Aralık aralığında duyurulması bekleniyor.
Resmî açıklama yapılmasa da Spotify uygulamasında “Coming Soon / Çok Yakında” ibaresi görünmeye başladı. Wrapped’ın duyurusu geldiğinde kullanıcılar bildirim alacak ve ana sayfada özel bir bölüm açılacak.
Spotify yıllık özete nasıl bakılır?
Wrapped yayınlandığında özet raporuna erişmek oldukça kolay:
Spotify’ı aç → Ana ekrana düşen “Wrapped 2025” kutusuna tıkla
Eğer görünmüyorsa: “Ara/Search” bölümüne 2025 Wrapped yaz
Profil bölümünde “Dinleme Özeti” sekmesinden erişim sağlanabilir
Sol menüden Gözat / Browse sekmesine gir
Burada “2025 Wrapped” başlığı otomatik olarak görünür
Alternatif olarak Spotify’ın Wrapped adresine yönlendirme linki açılır
Spotify Wrapped 2025’te neler yer alacak?
Wrapped verileri her yıl olduğu gibi 1 Ocak – 31 Ekim arasındaki dinlemeleri kapsıyor. Yani yılın son iki ayında yapılan dinlemeler özet raporuna dahil olmayacak. Bu yıl da özet içinde:
- En çok dinlediğin sanatçılar
- En popüler şarkıların
- Toplam dinleme süren
- Kişisel müzik DNA’n
- Kaçırdığın hitler
- Podcast istatistikleri
- En çok dinlenen kadın/erkek sanatçılar
- Yılın müzik türleri
gibi detaylı bölümler yer alacak.
Spotify ayrıca son yıllarda Wrapped deneyimini daha interaktif hale getirerek kart formatları, görsel paylaşımlar ve sosyal medya uyumlu özetler sunuyor. 2025’te de bu görsel tasarımların güncellenmesi bekleniyor.
Wrapped ne zaman açıklanmıştı? (Geçmiş yıllar)
Yıl Yayın Tarihi
2024 4 Aralık
2023 29 Kasım
2022 30 Kasım
2021 1 Aralık
2020 1 Aralık
2019 5 Aralık
Bu tabloya göre 2025’in de bu hafta içerisinde duyurulma ihtimali oldukça yüksek.
Spotify Wrapped 2025 an meselesi
Spotify Wrapped 2025 için geri sayım başladı. Platformun geçmiş takvimi dikkate alındığında kullanıcıların yılın en çok beklenen raporuna çok kısa süre içinde kavuşması bekleniyor. Wrapped açıklandığında link ve yönlendirme bilgileri bu haberin altına eklenecek.