Spotify Wrapped 2025 yayınlandı mı? Milyonların beklediği Spotify yıllık özet için geri sayım başladı

Spotify Wrapped 2025 yayınlandı mı? Milyonların beklediği Spotify yıllık özet için geri sayım başladı

Spotify
Spotify

Spotify kullanıcıları gözünü Wrapped duyurusuna çevirdi. Spotify Wrapped 2025 henüz resmen açıklanmadı ancak geçmiş yılların takvimine bakıldığında yıllık özetin Aralık ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor. Kullanıcılar, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve toplam dinleme sürelerini gösteren kişisel Wrapped raporuna mobil uygulama veya masaüstü üzerinden kolayca ulaşabilecek. Peki 2025 Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak, erişim nasıl olacak ve bu yıl özetin içinde neler yer alacak? İşte tüm detaylar.

Aralık ayına girilmesiyle birlikte Spotify kullanıcılarının en çok merak ettiği konu yine aynı: 2025 Spotify Wrapped çıktı mı? Milyonlarca kişinin yıl boyunca neleri dinlediğini gösteren kişisel yıllık özet henüz açıklanmadı ancak platformun geçmiş yıllardaki takvimi, bu yılın yayın tarihine dair güçlü ipuçları veriyor.


Spotify Wrapped 2025 henüz yayınlanmadı

Spotify’ın yıllık alışkanlığı haline gelen Wrapped özeti, 2024’te 4 Aralık, 2023’te 29 Kasım’da paylaşılmıştı. Bu veriler dikkate alındığında 2025 sonuçlarının da 3–5 Aralık aralığında duyurulması bekleniyor.


Resmî açıklama yapılmasa da Spotify uygulamasında “Coming Soon / Çok Yakında” ibaresi görünmeye başladı. Wrapped’ın duyurusu geldiğinde kullanıcılar bildirim alacak ve ana sayfada özel bir bölüm açılacak.


Spotify yıllık özete nasıl bakılır?

Wrapped yayınlandığında özet raporuna erişmek oldukça kolay:

Mobil uygulamada

Spotify’ı aç → Ana ekrana düşen “Wrapped 2025” kutusuna tıkla

Eğer görünmüyorsa: “Ara/Search” bölümüne 2025 Wrapped yaz

Profil bölümünde “Dinleme Özeti” sekmesinden erişim sağlanabilir


Masaüstü ve Web sürümünde

Sol menüden Gözat / Browse sekmesine gir

Burada “2025 Wrapped” başlığı otomatik olarak görünür

Alternatif olarak Spotify’ın Wrapped adresine yönlendirme linki açılır


Spotify Wrapped 2025’te neler yer alacak?

Wrapped verileri her yıl olduğu gibi 1 Ocak – 31 Ekim arasındaki dinlemeleri kapsıyor. Yani yılın son iki ayında yapılan dinlemeler özet raporuna dahil olmayacak. Bu yıl da özet içinde:

  • En çok dinlediğin sanatçılar
  • En popüler şarkıların
  • Toplam dinleme süren
  • Kişisel müzik DNA’n
  • Kaçırdığın hitler
  • Podcast istatistikleri
  • En çok dinlenen kadın/erkek sanatçılar
  • Yılın müzik türleri

gibi detaylı bölümler yer alacak.


Spotify ayrıca son yıllarda Wrapped deneyimini daha interaktif hale getirerek kart formatları, görsel paylaşımlar ve sosyal medya uyumlu özetler sunuyor. 2025’te de bu görsel tasarımların güncellenmesi bekleniyor.


Wrapped ne zaman açıklanmıştı? (Geçmiş yıllar)

Yıl Yayın Tarihi

2024 4 Aralık

2023 29 Kasım

2022 30 Kasım

2021 1 Aralık

2020 1 Aralık

2019 5 Aralık

Bu tabloya göre 2025’in de bu hafta içerisinde duyurulma ihtimali oldukça yüksek.


Spotify Wrapped 2025 an meselesi

Spotify Wrapped 2025 için geri sayım başladı. Platformun geçmiş takvimi dikkate alındığında kullanıcıların yılın en çok beklenen raporuna çok kısa süre içinde kavuşması bekleniyor. Wrapped açıklandığında link ve yönlendirme bilgileri bu haberin altına eklenecek.

