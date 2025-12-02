Zamlı pasaport ücretleri: Yeniden Değerleme Oranına göre 2026 pasaport harcı ne kadar olacak? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport fiyatları

Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılı boyunca uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak kesinleşti. Bu oran, pasaport harçlarından ehliyet ücretlerine kadar pek çok kalemde otomatik artışı gündeme getirirken, özellikle pasaport almak isteyen milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklama, harçların bu oranla değil, enflasyon hedeflerine paralel daha düşük bir artışla güncellenebileceği yönünde yeni bir ihtimal doğurdu. Peki mevcut hesaplamalara göre pasaport harçları yeni yılda kaç TL olacak?





Yeniden Değerleme Oranı 2026 için kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) üretici fiyat endeksi üzerinden hesaplanan yeniden değerleme oranı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı tebliğle birlikte 2025 yılı için yüzde 25,49 seviyesinde kesinleşti. Bu oran; pasaport, ehliyet, vergiler ve pek çok harç kaleminin 2026’da ne kadar artacağını belirleyen kritik gösterge niteliğinde.





2026 Pasaport harçları ne kadar olacak? (Yeni zamlı tarifeler)

Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanmazsa, yeniden değerleme oranı esas alınarak 2026’da pasaport harçları şu şekilde olacak:

6 aya kadar pasaport: 2.956 TL

1 yıllık pasaport: 4.296 TL

2 yıllık pasaport: 7.065 TL

3 yıllık pasaport: 10.065 TL

3 yıldan uzun (10 yıllık): 14.146 TL

Bu rakamlar yalnızca harç ücretleridir. Defter bedeli ve diğer ek maliyetler ayrıca alınır.

Vergi ve harçlarda enflasyona göre artış mı yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada önemli bir noktaya dikkat çekti: “Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerine göre daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”





Bu açıklama, 2026 pasaport ve diğer harçlarda yüzde 25,49’luk artışın daha aşağı çekilebileceği anlamına geliyor. Kesin tutar için Bakanlığın yıl sonuna doğru yapacağı nihai duyuru bekleniyor.

2026 pasaport ücretleri neden artıyor?