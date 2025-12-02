Hac ek kayıtları için son gün ne zaman? 2026 Hac ek kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte Diyanet hac takvimi

2026 yılı hac ek kayıt dönemi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden ancak ilk kayıt dönemini kaçıran adaylar için ek başvuru ekranını e-Devlet üzerinden erişime açtı. 27 Kasım’da başlayan süreç, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara ikinci bir fırsat sunuyor. Hacı adayları, organizasyon ve konaklama tercihlerinden ödeme seçeneklerine kadar tüm işlemlerini doğrudan dijital ortamda tamamlayabiliyor. Peki hac ek kayıtları ne zaman sona erecek, başvuru adımları nasıl ilerliyor?