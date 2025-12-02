Hac ek kayıtları için son gün ne zaman? 2026 Hac ek kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte Diyanet hac takvimi

2026 yılı hac ek kayıt süreci devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusuna göre, hac kurasında adı çıkan ancak ilk kayıt dönemini kaçıran adaylar için ikinci fırsat niteliği taşıyan ek kayıtlar 27 Kasım 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Hacı adayları, organizasyon tercihlerini belirleyip konaklama seçeneklerini seçerek kesin kayıt işlemlerini tamamen dijital ortamda tamamlayabilecek. Peki Hac ek kayıtları için son gün ne zaman? İşte tarihler.
2026 yılı hac ek kayıt dönemi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden ancak ilk kayıt dönemini kaçıran adaylar için ek başvuru ekranını e-Devlet üzerinden erişime açtı. 27 Kasım’da başlayan süreç, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlara ikinci bir fırsat sunuyor. Hacı adayları, organizasyon ve konaklama tercihlerinden ödeme seçeneklerine kadar tüm işlemlerini doğrudan dijital ortamda tamamlayabiliyor. Peki hac ek kayıtları ne zaman sona erecek, başvuru adımları nasıl ilerliyor?
Hac ek kayıtları ne zaman bitiyor?
Diyanet’in takvimine göre 2026 yılı hac ek kayıtlarının son başvuru tarihi 5 Aralık 2025.
Başvurular yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor ve sürenin uzatılmasına dair bir açıklama bulunmuyor.
Bu nedenle başvuru yapacak adayların işlemlerini 5 Aralık Cuma günü saat 23.59’a kadar tamamlaması gerekiyor.
5 Kasım’da Hac kuraları çekildi
2026 yılında kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 1 milyon 799 bin 835 kişi, 5 Kasım 2025 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekimine katılmıştı. Kurada kayıt hakkı elde eden hacı adayları, hem kesin kayıt hem de ek kayıt dönemlerini e-Devlet üzerinden takip ediyor.
E-Devlet üzerinden Hac ek kayıt nasıl yapılır?
Hac ek kayıt başvurusu yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izlemesi yeterli:
1. e-Devlet’e giriş
www.turkiye.gov.tr adresine girilir. “Hac İşlemleri – Diyanet İşleri Başkanlığı” servisi açılır.
2. Organizasyon tercihi yapılır
Ekranda iki seçenek yer alır: Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu, Acenta Organizasyonu. Aday, gitmek istediği organizasyonu seçerek onaylar. Bu tercih bağlayıcıdır.
3. Kesin kayıt adımları
Havalimanı seçimi
Hac ücreti ödeme şekli
Konaklama türü
Oda tipi
Aday bilgilerini kontrol ettikten sonra “Kaydet” butonuna basarak başvuruyu tamamlar.
4. Acenta ile kayıt olacaklar
Acenta organizasyonunu seçen adaylar ister e-Devlet üzerinden ister hac düzenleme yetkisi bulunan acentalarla iletişime geçerek işlemleri sonuçlandırabilir.
Diyanet’ten uyarı: Oda tipi tercihinde mahremiyet esası
Diyanet, birlikte hac yapmak isteyen grupların aynı konaklama ve oda tipi tercihini seçmeleri gerektiğini belirtiyor. Oda yerleşimleri ise mahremiyete uygun şekilde planlanacak.
Hac ek kayıt ekranı açık: İşte resmi başvuru linki
Hacı adayları, başvuru ve kesin kayıt işlemlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden gerçekleştirebilir:
2026 Hac ek kayıt takvimi
Başlangıç: 27 Kasım 2025
Bitiş: 5 Aralık 2025
Başvuru Yöntemi: Sadece e-Devlet
Kimler başvurabilir?
– 5 Kasım 2025 hac kurasında kesin kayıt hakkı elde edenler
– İlk kayıt dönemini kaçıran adaylar