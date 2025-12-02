Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği kimlere verilecek, aylık sınır kaç TL olacak? İşte yeni limit, yeni tarifeler, tüm detaylar

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, yıllık elektrik tüketimi 4.000 kWh’ı aşan haneler devlet desteğinden yararlanamayacak. Limitin altında kalan tüketicilere ise düşük ve yüksek kademe için farklı oranlarda sübvansiyon sağlanmaya devam edecek. İşte elektrik faturalarına yönelik düzenlemenin tüm detayları.
Türkiye’de elektrik faturalarında destek sistemi 1 Ocak 2026’dan itibaren tamamen değişiyor. Yeni düzenlemeyle yıllık elektrik tüketimi 4.000 kWh’ı aşan haneler devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturalarını tam bedel üzerinden ödeyecek. Aylık yaklaşık 333 kWh tüketime denk gelen yeni sınır, bugünün fiyatlarıyla 984 TL’lik fatura anlamına geliyor. Yaklaşık 2,5 milyon abonenin etkileneceği düzenleme, düşük ve yüksek kademe için sübvansiyon oranlarını da yeniden şekillendiriyor. Peki kimler destek almaya devam edecek, kimler kapsam dışı kalacak?
Yeni limit ne anlama geliyor?
Yeni düzenlemeye göre konut abonelerinin yıllık elektrik kullanım sınırı 4.000 kWh olarak belirlendi. Bu da aylık ortalama 333 kWh tüketime karşılık geliyor.
333 kWh tüketimin bugünkü fatura karşılığı yaklaşık 984 TL.
Bu sınırı aşan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren devlet desteği olmadan tam tutar üzerinden fatura ödeyecek.
Kaç abone etkilenecek?
Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte:
2025 yılı verilerine göre 1,3 milyon abone daha kapsam dışına çıkmış olacak.
Toplamda yaklaşık 2,5 milyon abone (tüm abonelerin %6’sı) destekten yararlanamayacak.
Dikkat çekici bir detay: Destek dışına çıkan bu %6’lık kesim, Türkiye’deki toplam mesken elektrik tüketiminin yaklaşık %29’unu oluşturuyor.
Destek almaya devam edecek haneler için sübvansiyon oranı
Limiti aşmayan abonelere uygulanacak destek:
Günlük 8 kWh altı tüketim (düşük kademe): %57 sübvansiyon
Günlük 8 kWh ve üzeri tüketim (yüksek kademe): %36 sübvansiyon
Bu oranların 2026 yılı boyunca geçerli olması öngörülüyor.
Kimler muaf tutulacak?
Yeni sistemde belirli gruplar tüketim sınırından etkilenmeyecek:
AFAD geçici barınma merkezleri
Camiler, Kur’an kursları ve diğer ibadethaneler
Cemevleri
Sağlık cihazlarına bağımlı vatandaşlar
Şehit aileleri
Muharip/malul gaziler
Tarımsal sulama aboneleri
Belediye içme suyu tesisleri
Bu gruplar, tüketim limitini aşsalar dahi destek kapsamında kalmaya devam edecek.
Sanayi ve ticarethanelerde sınır değişti mi?
Hayır. Bu tüketici grupları için yıllık limit 15.000 kWh olarak korunuyor. 2026’da da aynı limit uygulanacak.
Tüketim sınırı nasıl hesaplanacak?
Destekten yararlanıp yararlanmayacağı bir önceki yılın toplam tüketimine göre belirlenecek.
Yani 2026 yılında hangi tarifede yer alacağınız 2025 yılı boyunca kullandığınız elektrik miktarıyla belli olacak.
Sınırı aşan bir abone tekrar desteğe nasıl dönecek?
2025’te 4.000 kWh sınırını aşan bir abone, 2026 yılı boyunca son kaynak tarifesinde kalacak.
Eğer 2026’daki toplam tüketimi, 2027 için belirlenen limitin altında kalırsa, 2027’de yeniden normal tarife ve devlet desteği kapsamına dönecek.