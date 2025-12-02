Elektrik faturalarında yeni dönem: Devlet desteği kimlere verilecek, aylık sınır kaç TL olacak? İşte yeni limit, yeni tarifeler, tüm detaylar

Türkiye’de elektrik faturalarında destek sistemi 1 Ocak 2026’dan itibaren tamamen değişiyor. Yeni düzenlemeyle yıllık elektrik tüketimi 4.000 kWh’ı aşan haneler devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturalarını tam bedel üzerinden ödeyecek. Aylık yaklaşık 333 kWh tüketime denk gelen yeni sınır, bugünün fiyatlarıyla 984 TL’lik fatura anlamına geliyor. Yaklaşık 2,5 milyon abonenin etkileneceği düzenleme, düşük ve yüksek kademe için sübvansiyon oranlarını da yeniden şekillendiriyor. Peki kimler destek almaya devam edecek, kimler kapsam dışı kalacak?