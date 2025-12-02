Emekliye yıl sonu promosyon sürprizi: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı için en fazla veren banka hangisi? Ziraat, Halkbank, VakıfBank Aralık 2025 emekli promosyonları açıklandı

2025 Aralık ayı emekli promosyonları güncellendi. Kamu ve özel bankalar, yılın son kampanyalarıyla emeklilere 12.000 TL’den 31.000 TL’ye kadar değişen nakit promosyon ve ek ödül fırsatları sunuyor. SGK emeklileri sadece maaş taşıma taahhüdüyle yüksek promosyon alabilirken, birçok banka fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital bankacılık kullanımı ve referans kampanyalarıyla toplam kazanımı daha da yukarı çekiyor. Peki Aralık ayında en yüksek promosyon hangi bankada? Ziraat, Halkbank, VakıfBank, Garanti, ING, Yapı Kredi, Akbank, DenizBank, İş Bankası, Albaraka, Türkiye Finans ve QNB Finansbank’ın güncel emekli promosyon tutarları haberimizde…

Emeklilerin Aralık 2025 promosyon araştırması hız kesmeden sürüyor. Kamu ve özel bankaların yılın son kampanyaları güncellenirken, emekli maaşını taşıyan müşterilere verilen nakit promosyon tutarları ve ek fırsatlar dikkat çekiyor. Özel bankalarda promosyonlar 30.000 TL'nin üzerine çıkarken, kamu bankalarında 12.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. İşte Aralık 2025 itibarıyla tüm bankaların güncel promosyon tutarları…

Bankalarda promosyon rekabeti Aralık ayında zirvede

Aralık ayı ile birlikte emekli promosyonlarında yeni dönem başladı. SGK’ya bağlı SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri; maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vererek yüksek promosyonlardan yararlanabiliyor. Buna ek olarak birçok banka; otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, ek hesap kullanımı, referans kampanyaları gibi avantajlarla toplam kazanımı artırıyor.

2025 Aralık ayı banka banka güncel emekli promosyonları

VakıfBank - 30.000 TL'ye varan promosyon kazanımı VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Buna ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kart ile 9 ay boyunca yapılacak alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sağlanabiliyor. Kampanya 1 Ekim 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli.



Halkbank - 12.000 TL Halkbank, maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödüyor. Ölüm aylığı alan hak sahiplerine ise 5.000 TL ödeme yapılıyor. Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt yeterli.

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Başvurular şube, ATM, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor.

Garanti BBVA - 25.000 TL'ye varan ödeme

Garanti BBVA, Aralık ayında maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon veriyor. Bonus Kart ile yapılacak harcamalar, avans hesap kullanımı ve yeni poliçe işlemleriyle birlikte toplam ödeme 25.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

ING - 28.000 TL'ye varan promosyon

ING, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine 15.000 TL şartsız nakit promosyon sağlıyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam kazanım 28.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Yapı Kredi - 30.000 TL üst limit

Yapı Kredi, Aralık sonuna kadar geçerli kampanyasında maaşına göre 6.250 TL - 15.000 TL arasında promosyon ödüyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve ilk mobil giriş şartı yerine getirildiğinde toplam ödeme 30.000 TL'ye ulaşıyor.



Akbank - 30.000 TL'ye varan promosyon ve ödül

1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında maaşını Akbank’a taşıyanlar 15.000 TL nakit promosyon alıyor. 5 adet otomatik fatura talimatı, kart harcaması ve yakın yönlendirme kampanyalarıyla toplam ödül 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

DenizBank - 27.000 TL

DenizBank, emeklilere 12.000 TL promosyon, buna ek olarak kart kullanımı, otomatik ödeme talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ile 15.000 TL ek ödeme veriyor. Böylece toplam promosyon 27.000 TL oluyor.

İş Bankası - 24.000 TL

İş Bankası, Aralık ayında maaş taşıyan veya mevcut emekli müşterilerine 15.000 TL promosyon, kredili ürünlerde ise 9.000 TL ek promosyon sağlıyor. Maksimum tutar 24.000 TL.

Albaraka - 25.000 TL'ye kadar ödeme

Albaraka Türk, 4 Kasım-31 Aralık arasında maaşını taşıyanlara 15.600 TL promosyon, fatura talimatı ve referans ödülleriyle birlikte 25.000 TL’ye kadar kazanım sunuyor.

Türkiye Finans - 29.500 TL üst limit

Türkiye Finans, maaş aralığına göre 15.500 TL ile 29.500 TL arasında promosyon + bonus veriyor. Ek ödüller; fatura talimatı, kart harcaması ve yeni müşteri yönlendirme şartlarına bağlı.

QNB Finansbank - 31.000 TL ile en yüksek promosyon

QNB Finansbank, Aralık döneminin en yüksek promosyon tutarını sunuyor. Şartsız nakit promosyon: 20.000 TL 2 fatura talimatı: +3.000 TL İhtiyaç kredisi: +2.500 TL Ek hesap kullanımı: +2.500 TL Toplam ödeme 31.000 TL’ye ulaşıyor.

En yüksek promosyon veren bankalar

Aralık 2025 itibarıyla en yüksek promosyonu sunan banka QNB Finansbank (31.000 TL) oldu.

Onu Yapı Kredi, Akbank ve VakıfBank gibi 30.000 TL seviyesindeki bankalar takip etti. Kamu bankaları ise 12.000 TL ile daha stabil bir ödeme politikası izliyor.