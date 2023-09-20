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WhatsApp güncellemesini kaldırmak için izlenecek adımlar

WhatsApp güncellemesi, uygulamayı daha yeni ve güvenli hale getiren bir dizi değişiklik ve iyileştirme içerir. Ancak, bazen bu değişiklikler kullanıcıların isteklerine uymayabilir. Bu durumda, WhatsApp güncellemesini kaldırabilirsiniz. İşte Android ve iOS WhatsApp güncellemesi kaldırma nasıl yapılır? sorusunun cevabına ilişkin tüm detaylar.

13:29 . 20/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
WhatsApp güncelleme kaldırma nasıl yapılır?

WhatsApp güncelleme kaldırma nasıl yapılır?

WhatsApp, 20 Eylül 2023 tarihinde yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte uygulamaya bir takım yenilikler geldi. WhatsApp, kullanıcıların büyük gruplarla iletişim kurmasını sağlayan kanallar özelliğini kullanıma sundu. Kanallar, belirli bir konuya veya ilgi alanına odaklanan toplu sohbetlerdir. Kanallar, işletmeler, topluluklar ve kişiler tarafından kullanılabilir.

Grup davetleri için kimlik doğrulama: WhatsApp, gruplara davet edilen kullanıcıların kimliklerini doğrulamayı kolaylaştıran bir özellik ekledi. Bu özellik ile birlikte, grup yöneticileri, davet edilen kullanıcıların profil fotoğraflarını, isimlerini ve telefon numaralarını görebilecekler.

Daha fazla güvenlik özelliği: WhatsApp, uygulamaya daha fazla güvenlik özelliği ekledi. Bu özellikler arasında, parola koruması, iki faktörlü kimlik doğrulama ve gizlilik ayarlarının iyileştirilmesi yer alıyor.

WhatsApp güncellemesi nasıl kaldırılır?

WhatsApp güncellemesini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Android:
  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Uygulamalar'a dokunun.
  • WhatsApp'a dokunun.
  • Güncellemeleri kaldır'a dokunun.
  • Tamam'a dokunun.
iOS:
  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Genel'e dokunun.
  • Yazılım Güncellemesi'ne dokunun.
  • Güncellemeleri kaldır'a dokunun.
  • WhatsApp'ı seçin.
  • Kaldır'a dokunun.

WhatsApp güncellemesini kaldırdıktan sonra, uygulama eski sürümüne geri dönecektir. Ancak, uygulamanın bazı yeni özelliklerinden ve iyileştirmelerinden yararlanamayacaksınız.

Dikkat: WhatsApp güncellemesini kaldırmak, uygulamanın güvenliğini azaltabilir. Bu nedenle, güncellemeyi kaldırmadan önce dikkatli düşünmenizi öneririz.

WhatsApp güncellemesini kaldırmanın başka bir yolu da, uygulamayı kaldırıp yeniden yüklemektir. Bu yöntem, uygulamayı eski sürümüne döndürmenin kesin bir yoludur.

Android
:
  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Uygulamalar'a dokunun.
  • WhatsApp'a dokunun.
  • Kaldır'a dokunun.
  • Kaldır'a dokunun.
iOS:
  • Ayarlar uygulamasını açın.
  • Genel'e dokunun.
  • Yazılım Güncellemesi'ne dokunun.
  • WhatsApp'ı seçin.
  • Kaldır'a dokunun.
  • App Store'dan WhatsApp'ı yeniden yükleyin.

Görülen güncellemeler nasıl silinir?

Durum güncellemesi nasıl silinir

WhatsApp
'ı açın >
Durum
'a gidin.
Silmek istediğiniz
durum güncellemes
ini seçin.
Ardından
Sil
>
L'e basın.

WhatsApp Güncelleme nereden bakılır?

Google Play Store uygulamasını açın.

Sağ üst taraftaki profil simgesine dokunun.

Uygulamaları ve cihazı yönet'e dokunun. Güncellemesi olan uygulamalarda "Güncelleme mevcut" etiketi görünür. Güncelle'ye dokunun.

WhatsApp yenileme nasıl yapılır?

Google Play Store'da arama kısmından 'WhatsApp' uygulamasını aratın. Uygulama sayfası gelince de 'Güncelle' butonuna tıklayarak uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

WhatsApp güncellemesinden nasıl haberdar olunur?

WhatsApp, sık sık yeni güncellemeler yayınlamaktadır. Bu güncellemeler, hem yeni özellikler hem de hata düzeltmeleri içerebilir. WhatsApp güncellemelerinden haberdar olmak için, aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  1. WhatsApp’ın resmi web sitesini ziyaret edin. Burada, WhatsApp’ın son güncellemeleri ve özellikleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.
  2. WhatsApp’ın resmi blogunu takip edin. Burada, WhatsApp’ın yeni özellikleri ve gelişmeleri hakkında detaylı yazılar okuyabilirsiniz.
  3. WhatsApp’ın sosyal medya hesaplarını takip edin. Burada, WhatsApp’ın duyurularını ve haberlerini görebilirsiniz

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