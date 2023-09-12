Dijital iletişimde önemli bir rol oynayan WhatsApp, son dönemde kullanıcı deneyimini daha zengin hale getirmek için çeşitli özellikler eklemeye devam ediyor. WhatsApp'ın yeni özelliği olan video mesajlarda kontrol paneli özelliği, kullanıcıların video mesajları gönderme ve alma şeklini değiştiriyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar artık video mesajları gönderirken ve alırken daha fazla kontrol sahibi oluyor.

VİDEOLU MESAJLARA ÖZEL KONTROL PANELİ

Whatsaap videolu mesajlar, hızlı ve etkili bir iletişim aracı sunarken, bazı kullanıcılar için istenmeyebilir hale gelebiliyor. Ancak WhatsApp, bu sorunu çözmek için yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor: Video mesajlara özel kontrol paneli. Bu kontrol paneli, kullanıcılara videolu mesajları istedikleri zaman yönetme ve istedikleri zaman devre dışı bırakma imkanı sunuyor. Bu gelişme, WhatsApp kullanıcılarına iletişim deneyimlerini daha fazla özelleştirme fırsatı sunarken, videolu mesajlarla olan etkileşimlerini daha kontrollü hale getiriyor.

VİDEOLU MESAJLAR DEVRE DIŞI BIRAKILABİLECEK

WhatsApp'ın videolu mesajlara getirdiği kontrol paneli, kullanıcıların iletişim deneyimini daha kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Artık videolu mesajları istenmeyen durumlarda kolayca devre dışı bırakma veya istenildiğinde etkinleştirme seçeneği sunuluyor. Bu özellik, kullanıcıların iletişimlerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olurken, WhatsApp'ın sürekli olarak kullanıcılarına daha fazla kontrol imkanı sunma çabalarını yansıtıyor. Henüz beta kullanıcıları tarafından test edilen bu özellik, yakın gelecekte daha fazla kullanıcıya sunulacak gibi görünüyor ve WhatsApp'ı daha da kullanıcı dostu bir platform haline getirecek.

WHATSAAP VİDEOLU MESAJLARDA KONTROL PANELİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Video mesajlarda kontrol paneli özelliğini kullanmak için şu adımları izleyin:

WhatsApp'ı açın ve bir sohbet başlatın.

Video mesajı göndermek istediğiniz kişinin profil resmine dokunun.

Ardından, alttaki kamera simgesine dokunun.

Video mesajınızı kaydetmek için kırmızı düğmeye dokunun ve kaydetmek için bırakın.

Video mesajınızı göndermek için gönder simgesine dokunun.

Video mesajları alırken, kontrol paneli ekranın alt kısmında yer alır. Bu panelde, video mesajı oynatmak, duraklatmak, durdurmak, geri sarmak ve ileri sarmak için düğmeler bulunur. Ayrıca, video mesajını yeniden kaydetmek veya silmek için de seçenekler bulunur.



