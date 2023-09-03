Hem Android, hem iOS hem de Windows uygulamalarında yeni özelliklere kavuşan WhatsApp, bu yıl belki de en önemli yeniliklerden birini geniş çaplı kullanıma sunuyor.

Bir cihaza iki hesaptan bahsediyoruz. Daha önce test edilen ve sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunulan bu faydalı özellik, şimdi daha geniş bir kitleye ulaşıyor.

Bir telefondan WhatsApp’a iki hesaba giriş yapılır mı?

WhatsApp bu özelliği ilk kez Haziran ayında test etmeye başlamış, sızıntılar da bu dönemde ortaya çıkmıştı. Ancak aradan geçen birkaç aylık sürenin ardından artık hazır hale getirildi diyebiliriz. Öyle ki WhatsApp Android sürümünde şu an itibariyle kullanıcılar bu yenilikten faydalanabiliyor.

Android kullanıcılarına sunulmaya başlayan çoklu cihaz desteği, şu an için yalnızca bir ek profil eklemeye izin veriyor. Ancak WhatsApp, ilerleyen bu zamanda bu sınırı da artıracaktır. Daha önceden böyle bir şey mümkün değildi. Kullanıcılar, mevcut sürümde birden fazla hesap ekleyemezken bunu sadece üçüncü taraf güvenilir olmayan klon uygulamaları ile gerçekleştirebiliyordu.

Bir telefonda iki Whatsapp hesabı nasıl açılır?

Ayarlar menüsünden “ Çift Uygulamalar ” veya “ Uygulama Klonlama ” seçeneğine gidin. WhatsApp'ı seçin ve “ Klonla ” düğmesine tıklayın. Telefonunuza ikinci bir WhatsApp simgesi eklenir ve bu ikinci simge ile yeni bir hesap açabilirsiniz.

Bir telefonda iki WhatsApp hesabı açmak için iki yöntem vardır:

1. Yöntem: WhatsApp'ı klonlama

Bu yöntem, Android cihazlarda kullanılabilen ve WhatsApp'ı iki ayrı uygulama olarak çalıştırmanıza olanak tanıyan bir özelliktir. Bu özelliği kullanmak için cihazınızın Android sürümünün en az 4.4 olması gerekir.

İşlem adımları:

Cihazınızın ayarlar menüsüne gidin.

" Uygulamalar " veya " Uygulama yönetimi " seçeneğine dokunun.

" WhatsApp " uygulamasını bulun ve üzerine dokunun.

"Uygulama bilgileri" veya " Uygulama ayrıntıları " seçeneğine dokunun.

" Klonla " seçeneğine dokunun.

"Klonla" düğmesine tekrar dokunun.

Bu işlemden sonra cihazınıza ikinci bir WhatsApp uygulaması eklenecektir. Bu uygulamayı kullanarak ikinci bir WhatsApp hesabı oluşturabilirsiniz.

2. Yöntem: Üçüncü taraf bir uygulama kullanma

Bu yöntem, Android veya iOS cihazlarda kullanılabilen ve WhatsApp'ı iki ayrı uygulama olarak çalıştırmanıza olanak tanıyan üçüncü taraf uygulamalardır. Bu uygulamalar, WhatsApp'ın resmi klonlama özelliğinden daha fazla özelliğe sahip olabilir.

İşlem adımları :

Üçüncü taraf uygulamayı cihazınıza indirin ve yükleyin.

Uygulamayı açın ve WhatsApp'ı klonlama seçeneğini seçin.

Telefon numaranızı girin ve ikinci WhatsApp hesabınızı oluşturun.



