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WhatsApp'a neden girilmiyor? İnstagram, WhatsApp, Facebook çöktü mü?

WhatsApp'a neden girilmiyor? sorusu son dakika merak ediliyor. Facebook, İnstagram ve Whatsapp gibi sosyal medya uygulamalarına giriş yapılamaması ile kullanıcılar Whatsapp, İnstagram, Facebook çöktü mü? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Whatsapp, Facebook ve İnstagram erişim engelilinin sebebi ne? İşte konuya ilişkin son açıklamalar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
WhatsAppa neden girilmiyor? İnstagram, WhatsApp, Facebook çöktü mü?
sosyal medya

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ile anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar yaşadığı erişim engelinin ardından Whatsapp çöktü mü? İnstagram, Facebook çöktü mü? sorusunu gündeme getirdi.

WHATSAPP, INSTAGRAM, FACEBOOK'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.

Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.

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