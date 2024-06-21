Dün çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin hasar tespit çalışması yürüten iki kentin Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ekipleri, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yetkinler ve Yücebağ mahalleleri ile Kelek mezrasında çalıştı.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında hasar tespit çalışması yapılacak

Hasar tespitin, yangından etkilenen Diyarbakır ve Mardin'deki tüm kırsal mahallelerde yapılacağı bildirildi.

Bu arada, Diyarbakır ve Mardin'den yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekiplerince çekilen görüntülerde, rüzgarın çok şiddetli estiği, yangının geniş bir alana yayıldığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği yer aldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde dün saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 44 kişi yangından etkilenmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yangına ilişkin son açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Tunç, “Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

BAKAN KOCA YARALI SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da çıkan yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini 10’u ağır 44 kişinin ise yangından etkilendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.









Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2024

BAKAN YERLİKAYA: 5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangına ilişkin bilgi verdi.

Yangında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Diyarbakır İli Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesinde saat 22:15’te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallesi istikametine doğru da ilerlemiş ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef Diyarbakır’da 3 vatandaşımız, Mardin’de 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Diyarbakır’da 11 vatandaşımız, Mardin’de ise 18 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

DİYARBAKIR VE MARDİN VALİLİKLERİ'NDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar'daki yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Yangında, 2 çoban hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri de sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, anızdan kaynaklı yangın çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içinde yürütüyoruz."

Vali Su, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından kırsal Köksalan, Yazçiçeği ve Bağacık mahallelerinin etkilendiğini dile getirdi. Su, aşırı sıcağın yanı sıra bahar döneminde alınan aşırı yağış nedeniyle çok fazla ot yetişmesinin yangını körüklediğini ifade etti.

Yangının örtü ve anız yangını şeklinde devam ettiğini belirten Su, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerimiz sahada. İnşallah kısa sürede tamamen kontrol altına almış oluruz diye değerlendiriyorum. Tekrar yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Köksalan, Bağacık ve Yazçiçeği mahallelerimizde yangını kontrol altına almış durumdayız. Şu anda tabi bir taraftan da yayılma durumu vardı, onları da takip ediyoruz. Ağaçsever mahallemizde inşallah orayı da tamamen kontrol altına almış olacağız ve tabii sabaha kadar da yine soğutma çalışmalarımız aynı koordinasyon içinde devam edecek. Maalesef hastaneye kaldırdığımız 6 yaralımız vardı, o yaralılarımızdan biri hayatını kaybetti. Yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın tedavisi devam ediyor."

Mardin Valiliği, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden ilerleyen yangının Mazıdağı’nda ulaştığı mahallelerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangının, Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlediği, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı araçlar ve ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan bir 1 vatandaşımız vefat etmiştir, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.







