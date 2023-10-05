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Yapay zeka ile 90’lar resmi nasıl yapılır?

Yapay zeka 90'lar resim, yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş ve 1990'ların estetiğini yansıtan bir resimdir. Bu resimler, genellikle 90'ların moda, müzik ve kültürünü yansıtan renkler, desenler ve unsurlar kullanır. Peki, sosyal medyayı kasıp kavuran AI yearbook uygulaması nasıl kullanılır? Yapay zeka ile 90’lara geri dönmek isteyenler için işte o detaylar ve risklerine dair bilgiler.

17:36 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yapay zeka ile 90’lar resmi oluşturma nasıl yapılır?

Yapay zeka ile 90’lar resmi oluşturma nasıl yapılır?

Yapay zeka 90'lar resim yapmak için, öncelikle bir yapay zeka resim oluşturma aracına ihtiyacınız olacak. Bu araçlar, bir fotoğrafı veya çizimi yapay zeka kullanarak 90'ların estetiğine dönüştürmenize olanak tanır.

Yapay zeka 90’lar uygulaması nasıl kullanılır?

AI Yearbook olarak da ifade edilen yapay zeka 90'lar uygulamasını kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1: App Store veya Play Store'dan "EPIK - AI Photo Editor" uygulamasını indirin. (Bir sonraki sayfada indirme linki bulunuyor.)

2: Uygulamayı açın ve "AI Yearbook" kısmına tıklayın.

3: 8-12 adet selfie şeklinde ve net çekilmiş fotoğraf ekleyin.

4: Cinsiyetinizi seçin.

5: Uygulama ücretli olduğu için Standart (129,99 TL) ve Express (199,99 TL) ödeme seçeneklerinden birini seçin.

6: "Create Your Yearbook" bölümüne basın.

Fotoğraflarınız satın aldığınız pakete göre 2 saat ile 24 saat arasında oluşturulacaktır.

Yapay zeka resim oluşturma araçlarının bazı örnekleri şunlardır:

Wombo AI
: Wombo AI, bir fotoğrafı veya çizimi popüler bir şarkının kapağına dönüştüren bir yapay zeka uygulamasıdır.
Deep Dream Generator
: Deep Dream Generator, bir fotoğrafı veya çizimi, gerçek olmayan ve rüya gibi görüntülere dönüştüren bir yapay zeka uygulamasıdır.
Artbreeder
: Artbreeder, bir fotoğrafı veya çizimi, yeni ve benzersiz sanat eserlerine dönüştüren bir yapay zeka uygulamasıdır.

AI yearbook uygulaması ile Yapay zeka 90'lar resmi nasıl oluşturulur?

Yapay zeka resim oluşturma aracını seçtikten sonra, aşağıdaki adımları takip ederek 90'lar resim oluşturabilirsiniz:

  • Araçtaki "90'lar" veya "Retro" gibi bir stil seçin.
  • Bir fotoğraf veya çizim yükleyin.
  • İstediğiniz değişiklikleri yapın.
  • Resmi kaydedin.

İşte 90'lar resim oluşturmak için bazı ipuçları:

90'ların moda, müzik ve kültürünü yansıtan renkler, desenler ve unsurlar kullanın. Örneğin, neon renkler, geometrik desenler ve disko topları gibi unsurlar kullanabilirsiniz.

Resme biraz nostalji ekleyin. Örneğin, eski video oyunları, çizgi filmler veya filmler gibi unsurlar kullanabilirsiniz.

Resme kişisel bir dokunuş ekleyin. Örneğin, kendi fotoğraflarınızı veya çizimlerinizi kullanabilirsiniz.

#Yapay zeka 90’lar
#AI yearbook uygulaması
#Yapay zeka
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