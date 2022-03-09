Yarın (10 Mart Perşembe) hangi illerde okullar tatil: Kar tatili olan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul dahil olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yaptı. Havaların yeniden ciddi bir şekilde soğuması nedeniyle Aybar kar fırtınasının etkisini göstereceği belirtildi. Fırtınanın etkili olacağı illerde ise eğitime ara verileceği duyuruldu.

YARIN (10 MART PERŞEMBE) HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

İstanbul

İstanbul'da 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma günlerinde okullar tatil olacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, '10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildiği duyuruldu.

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Kocaeli Valiliği’nce kentte etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.

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Sakarya

SAKARYA Valiliğinin kararıyla beklenen kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi.

Sakarya Valiliği beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, üniversitelerin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta, engelliler ve hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılması kararı alındı.

Kars

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı ilçelerde öğleden sonra okullar tatil edildi.

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Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Sarıkamış, Selim ile Digor ilçelerinde okullarda eğitim ve öğretime öğleden sonra ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta bulunan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 70 santim olarak ölçüldü.

Kars'ta kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kar yağışının olduğu kentte zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Bayburt

Bayburt’ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır” denildi. (DHA)

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Bitlis

Bitlis’te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eğitime bugün için 1 günlük ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Mutki, Hizan, Güroymak ve Tatvan ilçelerindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. (DHA)