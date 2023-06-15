Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı.

6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem, yarın sona erecek. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

KARNE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

16 Haziran cuma günü okullarda karne heyecanı yaşanacak. Karne günü toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

KARNE GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE Mİ OKULA GİDİLECEK?

16 Haziran cuma günü okullarda karne dağıtımı yapılacak. Karne günü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula serbest mi yoksa sivil mi gideceğine ilişkin bir yönetmelik bulunmamaktadır. Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir.

Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise öğrenciler karne günlerinde sivil kıyafetle gelebiliyor. Öğrenciler konuyla ilgili en net bilgiyi okul müdürlüklerinden alabilirler.







