Yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım yurtta hava durumu

Türkiye yeni haftaya yağmurla başladı. İstanbul'da etkili olan sağanak trafikte aksamalara neden oluyor. Öte yandan Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı geldi. Peki, 16 Kasım Perşembe (yarın) hava nasıl olacak?

15 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun : Parçalı ve az bulutlu23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

16 KASIM HAVA DURUMU







