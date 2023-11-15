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Yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? 16 Kasım il il hava durumu tahmini...

10:35 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Türkiye yeni haftaya yağmurla başladı. İstanbul'da etkili olan sağanak trafikte aksamalara neden oluyor. Öte yandan Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı geldi. Peki, 16 Kasım Perşembe (yarın)
nasıl olacak?

15 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:
Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 20
İzmir:
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 23
Adana:
Parçalı bulutlu 26
Antalya:
Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun
: Parçalı ve az bulutlu23
Trabzon:
Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum:
Parçalı ve çok bulutlu 12
Diyarbakır:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

16 KASIM HAVA DURUMU



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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