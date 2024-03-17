Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. Kampanyaya ilişkin merak edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yarısı bizden kampanyasında ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak? sorusuna cevap verdi.
Yarısı Bizden Kampanyasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?
Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.