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Yarısı Bizden Kampanyasında bakanlık ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak? Bakan Özhaseki yanıtladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki Yarısı Bizden Kampanyasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?

13:53 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:00 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yarısı bizden kampanyası ödemeleri ne zaman nasıl yapılacak?
Yarısı bizden kampanyası ödemeleri ne zaman nasıl yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını paylaştı. Kampanyaya ilişkin merak edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yarısı bizden kampanyasında ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak? sorusuna cevap verdi.

Yarısı Bizden Kampanyasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödemeyi ne zaman, nasıl yapacak?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.


#Yarısı Bizden Kampanyası
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Yarısı Bizden Kampanyası destek ödemesi
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