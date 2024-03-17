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Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" paketi kapsamında, İstanbul'da evini yeniden yapmak isteyen hak sahiplerinin merak ettiği sorulara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki cevap verdi. Peki kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?

15:40 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanmayası kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?
Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanmayası kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak, faiz alınacak mı, ödemeler kaç taksitle yapılacak?

Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyasında geri ödemeler ne zaman başlayacak, ödenecek kredi nasıl hesaplanacak?

Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacaktır. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.

#Yarısı Bizden kampanyası
#kentsel dönüşüm
#kredi hesaplama
19 dakika önce
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Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak?