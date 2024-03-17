Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında kredi geri ödemeleri nasıl hesaplanacak, faiz alınacak mı, ödemeler kaç taksitle yapılacak?
Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyasında geri ödemeler ne zaman başlayacak, ödenecek kredi nasıl hesaplanacak?
Ruhsat alındıktan iki yıl sonra ödemeler başlayacak olup 10 yıla kadar vade uygulanacaktır. İlk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.