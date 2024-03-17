Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, kampanyaya ilişkin tüm detayların bulunduğu bir videoya yer verdi. Peki Yarısı bizden kampanyasında konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyasında konut için ne kadar hibe ve kredi verilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.