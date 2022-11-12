Özgün Ara tatil ne zaman bitecek? 2022- 2023 tatil tarihleri
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Ara tatil ne zaman bitecek? 2022- 2023 tatil tarihleri

Birinci dönem ara tatili 11 Kasım’da başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Peki Yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatil tarihi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ne zaman? 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatil tarihi
Ara tatil ne zaman bitecek, yarıyıl tatil başlangıç ve bitiş tarihi

12 Eylül'de başlayan eğitim dönemi yaklaşık 2 ayın ardından ara tatile girdi. 11 Kasım Cuma günü ara tatile çıkacak yaklaşık 19 milyon öğrenci, 21 Kasım'da geri dönecek. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ne zaman?

  • 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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