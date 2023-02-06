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Yaşam üçgeni nedir?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 912 kişinin hayatını kaybettiği, 10 ilde hissedilen depremin ardından merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hatay'da yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldı. Evlerimizde, okulumuzda, iş yerlerimizde hayatta kalabileceğimiz kadar büyüklükte olan boşluklara yaşam üçgeni denir. Peki yaşam üçgeni nasıl yapılır, nasıl oluşturulur?

14:48 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi. Deprem Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye’de yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonucu Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk ise yaşam üçgeni vesilesiyle sağ olarak kurtarıldı.

Yaşam üçgeni

Yaşam (Hayat) üçgeni nedir ne işe yarar?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni oluşturmak için, en yakınınızdaki sağlam bir eşyanın yanına cenin şeklinde, eliniz başınızın üzerinde çömelirseniz, üzerinize devrilebilecek cisimler çatı görevi görür. Bu sayede oluşan üçgen şeklindeki boşlukta hayatta kalabilirsiniz.

AFAD’dan yaşam üçgeni uyarası

AFAD deprem anında hayat üçgeni oluşturulması ile ilgili şu uyarıda bulunuyor: “Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.



#deprem
#yaşam üçgeni
#hayat üçgeni
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Yaşam üçgeni nedir?
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