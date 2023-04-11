Yaşlı bakım sigortası uygulamasını hayata geçirilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday tanıtım toplantısında AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi.
AK Parti Seçim Beyannamesinde yaşlılar ile ilgili neler var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde yaşlılarla ilgili şu müjdeleri açıkadı:
- • Yaşlılarımızı topluma daha fazla entegre edecek ve sosyal hayatın içine katacağız.
- • Yaşlılarımızın özellikle çocuklar ve gençlerle iç içe şekilde toplumsal hayatın içerisinde yer almalarını ve tecrübelerini yeni kuşaklara aktarmalarını sağlayacağız.
- • Yaşlı bakım sigortası uygulamasını hayata geçireceğiz.
- • Yaşlıların birbirinden faklı birimlerden sağlık hizmeti alması yerine geriatri hastaneleri ya da geriatri kliniklerinden hizmet almalarını sağlayacağız.
- • Emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.
- • Yaşlı dostu kent mekanları oluşturacağız.
- • Kent merkezlerinin hinterlandında, yaşlı yaşam köyleri oluşturulması teşvik edilecek, burada yaşayacak olan yaşlıların başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun değişik kesimleriyle kuşaklar arası entegrasyon ve etkileşimini sağlayacak tedbirler alınacaktır.
- • Kendi ev ortamlarında işlevsel bir şekilde yaşamlarını sürdürmek isteyen yaşlıların ihtiyaç duyduğu malzeme alımı gibi hizmetleri destekleyeceğiz.
- • Evde yaşayan yaşlılar için profesyonel bakım elemanları yetiştireceğiz.
- • Yalnız yaşayan ve bakım desteği almayan yaşlıların kendi konutlarında bakım ve güvenlik gereksinimlerinin uzaktan takip edilmesi amacıyla uygun teknolojilerden yararlanacağız.
- • Yaşlıların gelişen teknolojiye uyum sağlamaları için dijital okuryazarlık eğitimlerine ağırlık vereceğiz.
- • Yaşlıların sosyal yaşama katılımlarını sağlayan gönüllü kuruluşları teşvik edeceğiz.
- • Demans/Alzheimer gibi hastalıklar için ihtisaslaşmış gündüz hizmet merkezlerini yaygınlaştıracağız.
- • Çalışma yaşamına devam etmek isteyen yaşlıların ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerini destekleyecek ve esnek çalışma koşulları oluşturacağız.
- • Yaşlıların üniversite eğitimini kolaylaştırıcı esnek bir yapı oluşturacağız.