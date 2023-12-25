Son olarak Temmuz’da asgari ücrete gelen zam ile beraber 2.348 TL olarak ödenenen yaşlılık maaşı için Ocak ayı beklenmeye başlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına ikinci toplantı ile beraber 18 Aralık’ta devam edecek. Yaşlılık maaşının yanı sıra engelli aylığı, işsizlik maaşı ve diğer birçok ödeme artacak. Peki 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar olacak, % kaç zamlanacak? İşte, 65 yaş maaş zammına ilişkin son durum…
YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. Yaşlılık maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.
Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır.
Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Rakam belli olduğunda yaşlılık maaşı da netleşecek.
Yaşlılık maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde tutar 3.052 TL olacak.
65 yaş maaşına gelecek zam oranının yüzde 40 olması halinde ise 3.287 TL'ye yükselecek.
Yaşlılık maaşına yüzde 50 zam gelirse mevcut maaş 3.522 TL olacak. Zam oranının yüzde 60 olması halinde ise maaşlar 3.756 TL’ye ulaşacak.
2023 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR?
Yaşlılık maaşı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL'dir.
YENİ YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.
Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirtip "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2024 ocak ayı asgari ücret zammının 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar belli olması bekleniyor.
Asgari ücret 3. toplantısının tarihi ise henüz açıklanmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. İkinci toplantı ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücret 3. toplantısının 25-29 Aralık tarihleri arasında belirlenecek bir gün yapılması bekleniyor. Üçüncü toplantının tam günü ve saati için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.