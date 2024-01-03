Aralık ayı enflasyon açıklaması ile beraber 2.348 TL olarak ödenenen yaşlılık maaşı için Ocak ayı beklenmeye başlandı. Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldığı açıklandı. Yaşlılık maaşının yanı sıra engelli aylığı, işsizlik maaşı ve diğer birçok ödeme artacak. Peki 2024 Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, % kaç zamlandı? İşte, 65 yaş maaş zammına ilişkin son durum…
YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
2023 yılı Temmuz ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri 3.184 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. Yeni yılda asgari ücret brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Ocak 2024 itibariyle 65 yaş aylığı yeni zamla birlikte hesaplamalara göre 65 yaş aylığı 4747 liraya çıktı.
2023 YAŞLILIK MAAŞI NE KADARDI?
Yaşlılık maaşı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL'dir.
YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
Yaşlı aylığı; 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık almayan, yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, isteğe bağlı prim ödemeyen, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanır.
65 AYLIĞI NEREDEN ALINIR? YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURU EKRANI
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de başvuru alınıyor.
65 yaş ve üstünde olan kişilere maaş bağlama işlemi şu şekilde oluyor:
Vatandaşlar öncelikle Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınır.
İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınır.
Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.
SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.