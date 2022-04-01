Yatsı namazı saati: 2022 Ramazan ayında yatsı namazı vakitleri Yatsı namazı saati Ramazan ayının gelmesi ile daha fazla araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında kılınana teravih namazı ile birlikte kılınan yatsı namazının kaç rekat olduğu, yatsı namazı kılınışı ve yatsı namazı saati merak ediliyor. İşte Ramazan imsakiyesine göre 1 Nisan'dan itibaren teravih namazların da birlikte kılındığı il il yatsı namazı vakitleri...

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