Yatsı namazı saati: 2022 Ramazan ayında yatsı namazı vakitleri

Namaz vakitleri Diyanet'in belirlemiş olduğu takvime göre il il farklılıklar gösteriyor. Ramazan ayında teravih namazı ile birlikte kılınan yatsı namazının saatleri içeriğimizde...
YATSI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Yatsı namazı 1 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'da saat 20:57'de kılınıyor. İzmir'de yatsı namazı saati 20:59'de, Ankara'da ise 20:39'dadır. İştee Dİyanet'in yayınladığı takvimine göre il il yatsı namazı saatleri...
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YATSI NAMAZINDAN SONRA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?
Yatsı namazından sonra Amerrasulü okunur. İşte Amerrasulü'nün Türkçe ve Arapça okunuşu...
ARAPÇA OKUNUŞU
- Âmerner resûlu bimâ unzile ileyhi min Rabbihî vel mu?minûn (mu?minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih (rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih (rusulihî), ve kâlû semi?nâ ve ata?nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr (masîru). Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus?ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta?nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va?fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn (kâfirîne).
TÜRKÇE MANASI
- Resûl, Rabbinden kendisine indirilene îmân etti ve mü?minler de, hepsi Allah?a, meleklerine, kitaplarına ve resûllerine îmân etti. ?Biz, O?nun resûlleri arasından birini, diğerinden ayırmayız.? Ve ?İşittik ve itaat ettik! Senin mağfiretini (dileriz). Rabbimiz, masîr (varış) Sana?dır (Sana doğru yola çıkarız ve Sana ulaşırız).? dediler. Allah, kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur (sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et, rahmet nurunu gönder). Sen bizim Mevlâmız?sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et. (Bakara: 285-286)