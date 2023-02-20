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YDS
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1), başvurular açıldı.
Sınava başvurular, 15-27 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, başvurularını 15 Şubat 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Kırgızistan-Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.
ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak işlemler için YDS başvuru ücreti olarak 185 lira yatırılacak.