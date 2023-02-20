Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki depremin ardından okul ve üniversite tatilleri uzatıldı. Üniversiteler uzaktan eğitime hazırlanırken 71 ilde de okullar 20 Şubat'ta açılacak. Bu hafta yapılması planlanan e-YDS/2 sınavının ise ertelendiği duyuruldu. Peki, 2023 e-YDS/2 ingilizce sınavı ne zamana ertelendi?