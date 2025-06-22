Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS sınavındaki Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevapları, sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. YDT'de kaç net yaptığını ve kaç yanlışı olduğunu sorgulayan adaylar ÖSYM'nin YDT soru ve cevap anahtarı kılavuzunu yayımlamasını takip ediyor. İşte 2025 YDT soruları ve cevap anahtarları hakkında bilgiler.