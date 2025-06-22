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YDT soruları açıklandı mı? ÖSYM 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevap anahtarı PDF Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve İngilizce test soruları ve cevapları

YDT soruları açıklandı mı? ÖSYM 2025 Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevap anahtarı PDF Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve İngilizce test soruları ve cevapları

18:5822/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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YDT soruları ve cevap anahtarları
YDT soruları ve cevap anahtarları

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 YKS sınavı sona erdi. Üç oturumda düzenlenen ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) olan sınavın ardından gözler sorular ve cevaplarına odaklandı. YDT'ye katılan adaylar Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca dillerinden 80 soru ile sorumlu oldu. 120 dakika süren bu oturumun ardından adaylar soru ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. Testlerde kaç doğru ve kaç yanlışı olduğunu görmek isteyen adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamaları takip ediyor. Peki YDT soruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm bilgiler.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS sınavındaki Yabancı Dil Testi (YDT) soru ve cevapları, sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. YDT'de kaç net yaptığını ve kaç yanlışı olduğunu sorgulayan adaylar ÖSYM'nin YDT soru ve cevap anahtarı kılavuzunu yayımlamasını takip ediyor. İşte 2025 YDT soruları ve cevap anahtarları hakkında bilgiler.


2025 YDT SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 2025 YDT soru ve cevapları yayımlandı.

2025 YKS SORULARI YAYIMLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı


21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.


Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI

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2025 YKS SORULARI VE CEVAPLARI: TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevap anahtarları PDF indir