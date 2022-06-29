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Asgari ücrette kritik gün: Temmuz maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Asgari ücrete yapılacak ek zam için kritik gün geldi. 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara dönem zammı için taraflar bugün masaya oturuyor. Asgari ücret temmuz zammı bir süredir konuşulurken Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile ara zam kesinlik kazanmıştı. Asgari ücretli çalışanlar Temmuz maaşlarına zam beklentisini artırdı. Bugün yapılacak Asgari ücreti tespit komisyonu toplantısından çıkacak rakam merak ediliyor. Peki, yeni asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL? Asgari ücrete ne kadar zam yapıldı?
Yeni asgari ücret

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez bugün ara yıl zammı için masaya oturacak. İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazatesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: İşçi tarafı 6 aylık enflasyonun dikkate alınmasını isterken, 5.500 liranın kırmızı çizgileri olduğunu dile getiriyor. Asgari ücretin 5 bin liranın altında olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplamak için harekete geçti. Komisyon bugün saat 14.00'te toplanacak.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM FORMÜLÜ NASIL OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor.

Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50.5 oranında artışında kamu personel ve emeklilerin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına sonuç açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafı ile görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemde geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilemeyecektir. En kısa sürede müjdeli bir haberi işçilerimizle ve emeklilerimle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanlarını ve emeklilerin yanında 13.7 milyon emeklimizin tamamının kapsadığını altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olura olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor.

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