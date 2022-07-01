Asgari ücrette son durum: Temmuz maaşlarına ne kadar zam gelecek, açıklandı mı?

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. Komisyon, çalışmalarını bugün tamamlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı korumanın görevleri olduğunu belirterek, "Asgari ücret dışındaki ücretler de artmalı" dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazatesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: İşçi tarafı 6 aylık enflasyonun dikkate alınmasını isterken, 5.500 liranın kırmızı çizgileri olduğunu dile getiriyor. Asgari ücretin 5 bin liranın altında olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Edinilen bilgiye göre asgari ücrete ara zamda yüzde 20-25 seçenekleri ön plana çıkıyor. Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104 liraya çıkacak, Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira olacak.

REKLAM

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplandı.

Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplamak için harekete geçti. Komisyon 29 Haziran'da bir ara geldi.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM FORMÜLÜ NASIL OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor.

REKLAM

Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz ocak ayında asgari ücretin yüzde 50.5 oranında artışında kamu personel ve emeklilerin maaşlarının bir önceki yılın enflasyon oranı üzerinde yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarındaki kimi vergileri de kaldırarak adil bir yük paylaşımı yapmıştık. Enflasyondaki yükselişin sürmesi bu artışların yetersiz kalmasına sonuç açmıştır. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafı ile görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemde geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilemeyecektir. En kısa sürede müjdeli bir haberi işçilerimizle ve emeklilerimle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Bu düzenlemenin kamu çalışanlarını ve emeklilerin yanında 13.7 milyon emeklimizin tamamının kapsadığını altını özellikle çizmek istiyorum. Amacımız enflasyon oranı kaç olura olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

REKLAM

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın bugün kadar netleştirmesi gerekiyor. Yeni asgari ücreti NATO zirvesi dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

AGİ YENİDEN GELDİ Mİ?

Asgari geçim indirimi sene başında alınan kararla kaldırılmıştı. AGİ, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen vergilerin kısmen ya da tamamen iade edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Eğer AGİ olmasaydı 2021 senesindeki 3.577.50 TL’lik brüt asgari ücretten 456.13 TL gelir vergisi kesilmiş olacaktı. Asgari ücretlinin eline geçen net ücret de 2825.90 TL olmayacak ve 2557.59 TL olacaktı.

REKLAM

2022 yılı başında son asgari ücret düzenlemesinde asgari ücretin üzerinde gelir alanlar için artık AGİ uygulanmaması kararı alınmıştı.

2022 Ocak ayında ortaya çıkan tablo ise şöyleydi:

Eski Asgari Ücret Yeni Asgari Ücret

Brüt asgari ücret 3577,50 5004,00

Sigorta primi (% 14) 500,85 700,56

İşsizlik sig. Primi (% 1) 35,78 50,04

Prim toplamı 536,63 750,60

Gelir vergisi (AGİ sonrası ödenen) 187,82 0,00

Asgari geçim indirimi 268,31 0,00

Damga vergisi (0,759) 27,15 0,00

REKLAM

Net Asgari ücret 2825,90 4253,40

AGİ'nin geri gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Asgari ücret görüşmeleri ise sürüyor. Toplantıdan çıkacak karar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla asgari ücret ek zammı miktarı da belli olmuş olacak. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.