Özgün Yeni asgari ücret belli oldu mu? Temmuz ara zammı için Erdoğanın açıklaması bekleniyor
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Yeni asgari ücret belli oldu mu? Temmuz ara zammı için Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor!

Asgari ücret belli oluyor! Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretiyle toplanan asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz zammı ile gelen yeni asgari ücret brüt ve net tutarını açıklayacak. Asgari ücrete zam ne kadar olacak? Temmuz zammı için 3'lü formül masada! Herkes asgari ücret zammının açıklanacağı saati merak ediyor! Temmuz asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret Temmuz ara zammı yüzde kaç zam yapıldı, ile brüt-net ne kadar oldu?
Yeni asgari ücret zammı

Asgari ücrete zam için Türkiye'de nefesler tutuldu. 2022 yılının ikinci Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücret zammı ile beraber milyonların gelirleri artacak. Herkesin aklında aynı soru var: Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarına bugün saat 15:30'da devam edecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu ek zam görüşmesi için bugün saat 15.30'da toplanacak. Görüşmelerin karara bağlanmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni zam oranını açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 TL’ye ulaşıyor.

Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 TL, net 5104.08 TL’ye çıkacak.

Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 TL, net 5316.75 TL;

Yüzde 30 artışla brüt 6505.40 TL, net 5742.09 TL;

Yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 TL, net 5742.09 TL’ye yükselecek.

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