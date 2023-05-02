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Temmuz ayında yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"ne ilişkin yaptığı açıklama ile maaş zammı tekrar gündeme geldi. Temmuz ayında asgari ücrete yapılması beklenen zam oranı merak kazandı. Asgari ücrete Temmuz ayında yeni bir zam yapılacağı sinyali daha önce verilmişti. Peki, Temmuz'da yeni asgari ücret brüt ve net rakamı ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

10:38 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Asgari ücret

Asgari ücret

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak ayında gelen zammın ardından memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı zam konuşulurken asgari ücrete ara zam olacak mı merak konusu. 2023 yeni asgari ücret ara zammı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de son açıklama geldi.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇILAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığın internet sitesinde ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, “Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız” dedi.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretliye bir ara zam yapılacağını söyledi. Geçen dönemde asgari ücretliye zam yapılırken, memur ve emekliye daha düşük bir artış yapılmıştı.

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.



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#Vedat bilgin
1 saat önce
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