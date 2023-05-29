|
Özgün

Yeni Bakanlar ne zaman açıklanacak?

Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gitti. Oylar kullanıldı ve resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Bu sonuçların ardından "Yeni Bakanlar belli oldu mu? Bakanlar Kurulu ne zaman açıklanacak?" soruları peş peşe gelmeye başladı.

09:55 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu

Türkiye dün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından yeni kurulacak kabinede hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu.

YENİ BAKANLAR BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni Bakanlar Kurulu isim listesi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda tarihi paylaşması bekleniyor.

ADAY GÖSTERME VE ATAMA SÜRECİ

Türkiye Cumhurbaşkanı beş yılda bir halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı daha sonra Anayasa'nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının yardımcılarını ve bakanları atar ve görevden alır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların Parlamento önünde yemin etmesi gerekmektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Türkiye dün yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla son buldu. Yüksek Seçim Kurulu saat 18.15'te yayın yasağını kaldırdı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.56 oy alırken; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,17 ile cumhurbaşkanı seçildi.



#yeni bakanlar
#bakanlar kurulu
#kabine
#yeni kabine
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karayolları Genel Müdürlüğü İŞKUR kura çekilişi ile binlerce personel alımı yapıyor