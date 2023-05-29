Bakanlar Kurulu
Türkiye dün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından yeni kurulacak kabinede hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu.
YENİ BAKANLAR BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeni Bakanlar Kurulu isim listesi henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda tarihi paylaşması bekleniyor.
ADAY GÖSTERME VE ATAMA SÜRECİ
Türkiye Cumhurbaşkanı beş yılda bir halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı daha sonra Anayasa'nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının yardımcılarını ve bakanları atar ve görevden alır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların Parlamento önünde yemin etmesi gerekmektedir.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Türkiye dün yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'da sandıkların kapanmasıyla son buldu. Yüksek Seçim Kurulu saat 18.15'te yayın yasağını kaldırdı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.56 oy alırken; Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,17 ile cumhurbaşkanı seçildi.