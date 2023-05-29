Türkiye dün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin ardından yeni kurulacak kabinede hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu.

YENİ BAKANLAR BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YENİ BAKANLAR BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhurbaşkanı beş yılda bir halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı daha sonra Anayasa'nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının yardımcılarını ve bakanları atar ve görevden alır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların Parlamento önünde yemin etmesi gerekmektedir.